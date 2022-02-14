У центральному Олександрівському відділі РАЦСу Запоріжжя у День Святого Валентина в рамках акції "Кохання поза часом" одружилися 11 пар.

Про це кореспондентці Суспільного Запоріжжя Олені Лисенко повідомила начальниця відділу Вікторія Кузьміна.

Олександр Рудов зробив своїй коханій пропозицію пів року тому. Каже, весільна церемонія "пролетіла" за 20 хвилин:

"Понад два роки ми разом і вирішили створити сім'ю. За можливості хотіли одружитись 14 лютого. Тут нам запропонували й ми, звісно, погодились".

Фото: Суспільне Запоріжжя

Разом із подружжям Рудових 14 лютого взяли шлюб в Олександрівському відділі ще 10 пар. Урочиста церемонія у неділю та понеділок коштує 1660 гривень, в робочі дні та суботу – 1 501.

За словами начальниці відділу Вікторії Кузьміної, РАЦС сьогодні працює до 20 години: адже з нагоди свята надають додаткову послугу — окрім реєстрації — одночасно приймають й заяви на шлюб. Так, до обіду в РАЦСі прийняли 25 заяв. Зокрема, Артем та Тетяна зізнаються, прийшли саме у святковий день випадково:

"Ми не прив'язували це до якоїсь дати, так вийшло, це збіг. 14 травня (планують весілля — ред.). Ну просто в нас наступний тиждень весілля друга, тому ми прив'язали так, щоб два свята відзначити одразу", — кажуть закохані.

Фото: Суспільне Запоріжжя Артем та Тетяна

Також у Запоріжжі діє пілотний проєкт "Шлюб за добу" — пара може подати заяву до одного з організаторів, що надає таку послугу. Повний перелік установ можна дізнатися на сайті Міністерства Юстиції. Зокрема, такі послуги надають в обласній філармонії та у Палаці культури “Хортицький”.

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