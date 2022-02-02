У Центральному ДРАЦСі Запоріжжя вісім пар побралися, надихнувшись магією чисел

Вісім пар уклали шлюб сьогодні, 2-го лютого, в Олександрівському відділі державної реєстрації актів цивільного стану, що на площі Пушкіна в Запоріжжі.

Про це повідомляє кореспондент Суспільного Запоріжжя Герман Дубінін.

Максим і Ольга познайомилися на роботі, розповіли молоді. На думку Ольги, дата укладання шлюбу може впливати на подальше щастя сім’ї. Саме тому обрали сьогоднішній день — друге число другого місяця 2022 року. На їхню думку, ця дата символізує нескінченність, а числа мають велике значення у людському житті.

Фото: Суспільне Запоріжжя Ольга та Максим

"Роки чотири тому ми познайомилися. А рішення розписатися прийняли нещодавно, може, дві місяці тому. Створити міцну сім’ю — це найголовніше!", — каже Ольга.

Молодята Денис і Вікторія познайомилися просто на вулиці. Згадують, якоїсь магії чи містики в сьогоднішньому календарному числі не вбачають. Обрати саме цю для укладання шлюбу дату — весела забаганка, додає Денис.

Фото: Суспільне Запоріжжя Денис і Вікторія

"Ми віримо в любов. Тому так і вирішили. Ми познайомилися два роки тому. Це було абсолютно випадково. Йшли, йшли, йшли — і зустріли один одного. Познайомилися так — Денис просто привітався й все", — каже Вікторія.

Немає жодних доказів, що числа мають якийсь вплив на ваше щасливе сімейне життя, — розповіла Суспільному психологиня Міхаль Оболєнцева.

"Якщо ви в це вірите, й вам від цього добре, будь ласка, чому би й ні? Це вас заспокоює, стабілізує. Не будемо занурюватись у якусь езотерику. Копати, чи є якесь сакральне значення у кожного числа, зокрема, для сім’ї. Наука психологія трохи по-іншому на це дивиться", — каже вона.

Фото: Суспільне Запоріжжя Міхаль Оболєнцева

"Що робить сім’ю щасливою? Наявність чотирьох, як мінімум, складових. Якщо у подружжя є сумісність у прагненні чистоти й ладу, якщо у подружжя є сумісність у сексуальній сфері, а також — у ставленні до грошей і в почутті гумору. От якщо всі ці складові є — все буде гаразд. Але навіть, якщо у вас різне ставлення, скажімо, до чистоти, то, повірте, через певний час, якщо ви націлені один на одного, налаштовані бути разом, бути парою, якось це вирівнюється", — додає психологиня.

Фото: Суспільне Запоріжжя

Також експертка радить кожному, хто створив сім’ю, запитувати себе: “Відносини з обраною людиною мене посилюють чи ослабляють?” І якщо відповідь — “посилюють”, то можна розв'язати будь-які проблеми у стосунках.

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