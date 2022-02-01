31 січня на вантовому мосту Запоріжжя, відкриття якого відбулося 22 січня, запоріжець зробив пропозицію одружитися своїй дівчині.

Про це 1 лютого повідомила на своїй сторінці у соцмережі Facebook Служба автомобільних доріг у Запорізькій області.

Андрій та Марина, мешканці Запоріжжя, разом понад п’ять років. Хлопець обрав для освідчення саме 31 січня, бо це день народження його коханої.

Фото: Служба автомобільних доріг у Запорізькій області

Локацією для освідчення Андрій обрав вантовий міст, як "символ з’єднання".

Як раніше повідомляло Суспільне, 22 січня в Запоріжжі офіційно відкрили рух верховою балкою вантового мосту. Це міст через річку Дніпро, який з'єднує острів Хортиця та центральну частину Запоріжжя.

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