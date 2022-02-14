Збитки від інтенсивних дощів, що тривали на початку січня цього року, становлять понад 69 мільйонів 600 тисяч гривень. Про це повідомив заступник голови Закарпатської ОДА Ігор Шинкарюк на засіданні регіональної комісії з питань ТЕБ та НС.

Внаслідок негоди були пошкоджені об’єкти в 55-ти населених пунктах 20-ти територіальних громад. Йдеться про переливи ділянок автошляхів, підтоплення дворогосподарств, пошкодження об’єктів водного господарства та дорожньої інфраструктури.

Окрім того, під час засідання розглянули заходи підготовки до пропуску льодоходу, паводків і весняних повеней.

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