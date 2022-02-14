У Міністерстві освіти та науки у понеділок, 14 лютого, на нараді за участю міністра освіти і науки Сергія Шкарлета обговорили проблемні питання організації роботи Національної комісії зі стандартів державної мови. Нарада відбулась за дорученням прем’єр-міністра Дениса Шмигаля. Про це повідомила пресслужба Міносвіти.

В обговоренні взяли участь фахівці Секретаріату Кабінету міністрів, Національного агентства з питань державної служби, представники Міносвіти і члени Національної комісії зі стандартів державної мови.

За даними Міносвіти, на нараді врахували позицію членів Нацкомісії і вирішили ініціювати створення міжвідомчої робочої групи. Вона виконуватиме комплексну перевірку роботи та стан виконавської дисципліни в роботі Комісії.

“За результатами наради члени Комісії отримали рекомендації щодо сумлінного виконання роботи та покладених на них функцій”, — повідомили у Міносвіти.

Що відомо про Комісію

Комісія є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом міністрів через міністра, який очолює центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки.

Найважливішим і найбільш пріоритетним завданням комісії є організація і проведення іспиту, зазначають у Комісії. З 16 липня 2021 року стартувало іспитування на рівень володіння державною мовою для держслужбовців, а також осіб, які претендують на українське громадянство.

Що відомо

Національна комісія зі стандартів української мови заявила про рейдерське захоплення і спробу дестабілізації роботи комісії. Там повідомили, що голова комісії Орися Демська була усунута. Комісія звернулася до уряду з вимогою провести службове розслідування і подала заяву в Офіс генпрокурора, ДБР та Нацполіцію.

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