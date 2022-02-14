У 2022 році в Івано-Франківській територіальній громаді планують відремонтувати 18 вулиць. Крім того, дві вулиці у місті хочуть зробити пішохідними. Про це Суспільному розповів директор департаменту благоустрою Ігор Сенчук.

Окрім вулиць у селах громади, лагодитимуть і ті, що розташовані в центрі міста. Також цьогоріч в Івано-Франківську дві вулиці міськвиконком планує зробити повністю пішохідними. Що про це кажуть франківці – водії та пішоходи – у репортажі Суспільного.

У міськвиконкомі планують на вулиці Крушельницької замість асфальту покласти бруківку, а замість старих дерев – посадити нові сливи Пісарді. Крім того, ця вулиця стане повністю пішохідною, розповів директор департаменту благоустрою Ігор Сенчук. За його словами, автомобілі заїжджати сюди не зможуть.

Фото: Суспільне Карпати Вулиця Крушельницької в Івано-Франківську

Іванофранківці Наталії Кубик таке рішення подобається. Жінка розповідає, щодня бачить, що вуличка заповнена автівками. Через їхню велику кількість іноді сюди не може заїхати таксі.

"Я не маю автомобіля, тому, можливо, ставлюся упереджено, але мені не хочеться тут цих автівок. Хотілося б, щоб тут була пішохідна вулиця", — каже жінка.

Водій Степан Прокоп’юк розповідає, коли вулиця Крушельницької стане пішохідною, це створить незручності для кермувальників. Тому, якщо представники міськвиконкому хочуть заборонити тут проїзд, то, на його думку, вони повинні подбати про додаткові паркувальні місця в центрі міста.

Фото: Суспільне Карпати Водій Степан Прокоп’юк розповідає, коли вулиця Крушельницької стане пішохідною, це створить незручності для кермувальників

"Вони повинні зробити якусь альтернативу, щоб водії мали де залишати автомобілі — або облаштувати підземний паркінг, або десь в цьому районі — в центрі. Я ж не можу залишати авто на вокзалі і йти сюди, якщо мені потрібно за 15-20 хвилин вирішити свої справи", — каже Степан Прокоп’юк.

Погоджується з ним і франківець Марко Лесюк. Чоловік каже, що пішоходи, гуляючи цією вулицею, краще зможуть роздивитися пам’ятки, які тут розташовані. Проте для водіїв потрібно збільшити кількість паркувальних зон.

"Як пішохід, я ставлюся до цього, звичайно, позитивно. Центр міста — варто походити. Там є церква і різні визначні місця. Проте як водію – хотілося, щоб паркувальних місць було більше", — розповідає Марко Лесюк.

Директор департаменту благоустрою Ігор Сенчук каже, що, крім вулиці Крушельницької, пішохідною планують зробити й вулицю Лук’яненка. На двох проведуть капітальний ремонт. Роботи на одній вулиці вартуватимуть бюджету міста понад 3 млн грн.

Фото: Суспільне Карпати

"Замінюємо всі мережі – водопостачання, водовідведення. Далі газовики планують проводити тут роботу, каналізацію дощову. І тут буде гранітна бруківка, така ж як і на Міцкевича. Ну і, звісно, лавки й озеленення", — розповідає Ігор Сенчук.

У центрі Івано-Франківська капітальний ремонт міськвиконком планує провести на вулицях Крука, Дем’янів Лаз, Північному бульварі та Петрушевича. Найдорожче коштуватимуть ремонтні роботи на вулиці Бельведерській. Тут планують замінити всі мережі, облаштувати паркувальні місця та тротуари, посадити дерева та встановити нове освітлення.

"Це — найбільша дорога, яка є. Старий проєкт – 21 млн грн. І це буде найбільший виклик для нас", — каже директор департаменту благоустрою міськради.

З його слів, загалом e 2022 році планують відремонтувати сім вулиць в Івано-Франківську та 11 — в селах громади.

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