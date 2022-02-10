Дві вулиці Івано-Франківська — Івасюка та Євгена Коновальця — передадуть у державну власність. Таке рішення 10 лютого на позачерговій сесії підтримали депутати міської ради.

У коментарі Суспільному заступник міського голови Івано-Франківська Михайло Смушак розповів, вулиці передають для того, щоб капітально відремонтувати на цих дороги. Оскільки у міському бюджеті грошей на такі роботи немає.

"Свого часу ми виготовили проєктно-кошторисну документацію. Загальна кошторисна вартість ремонту цих вулиць — понад 250 млн грн. Сьогодні (10 лютого — ред.) ми подали Міністерству економіки пакет документів про передачу вулиць. Вони мають підготувати проєкт постанови Кабміну. Після постанови ми можемо передати ці вулиці і очікувати на капремонти", — каже Михайло Смушак.

З його слів, далі депутати міської ради працюватимуть над передачею у державну власність й інших вулиць. Наприклад, Тисменицької та частини Калуського шосе.

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