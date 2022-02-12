На Полтавщину надійшла нова партія препарату для лікування COVID-19

Полтавська область отримала препарат "Молнупіравір" для лікування COVID-19. Цю інформацію Суспільному підтвердив речник Полтавської ОДА Максим Ковальов.

У своєму Telegram каналі тимчасовий виконувач обов'язків голови Полтавської обласної державної адміністрації Дмитро Лунін повідомив:

"Препарат "Молнупіравір" блокує фермент, потрібний вірусу для відтворення генетичного коду, тому й запобігає розмноженню та знижує ризик важкого перебігу хвороби. 347 840 капсул (майже 8 700 курсів лікування) вже з наступного тижня розподілять між закладами первинки та «ковідними» лікарнями"

За словами речника Полтавської ОДА Максима Ковальова, препарат у Полтаву доставили 11 лютого пізно ввечері. Нині капсули зберігаються на складах обласної лікарні імені Скліфосовського. Розподіл препарату між лікарнями планують розпочати з 14 лютого.

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