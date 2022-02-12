На Полтавщину надійшла нова партія препарату для лікування COVID-19

Полтавська область отримала препарат "Молнупіравір" для лікування COVID-19. Цю інформацію Суспільному підтвердив речник Полтавської ОДА Максим Ковальов.
У своєму Telegram каналі тимчасовий виконувач обов'язків голови Полтавської обласної державної адміністрації Дмитро Лунін повідомив:
"Препарат "Молнупіравір" блокує фермент, потрібний вірусу для відтворення генетичного коду, тому й запобігає розмноженню та знижує ризик важкого перебігу хвороби. 347 840 капсул (майже 8 700 курсів лікування) вже з наступного тижня розподілять між закладами первинки та «ковідними» лікарнями"
За словами речника Полтавської ОДА Максима Ковальова, препарат у Полтаву доставили 11 лютого пізно ввечері. Нині капсули зберігаються на складах обласної лікарні імені Скліфосовського. Розподіл препарату між лікарнями планують розпочати з 14 лютого.
Що відомо:
- "Молнупіравір" — препарат прямої дії, який запобігає розмноженню вірусу та знижує ризик важкого перебігу хвороби. Найперше пігулки призначатимуть людям з груп ризику
- Партія у 60 тисяч курсів препарату "Молнупіравір" виробництва американської компанії Merck Sharp& Dohme прибула в Київ 6 лютого.
- Україна підписала контракт на поставку 300 тисяч курсів "Молнупіравіру".
- Препарат пацієнтам видаватимуть безкоштовно. Перевагу будуть надавати пацієнтам з груп ризику та віком старше 60 років.
- "Молнупіравір" можна буде отримати тільки за призначенням лікаря. Продаж його через аптеки заборонений. Про це повідомив перший заступник Міністра охорони здоров`я Олександр Комаріда.