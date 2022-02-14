За тиждень, з 7 по 13 лютого, в області на COVID-19 захворіли 7 037 людей. Зокрема, 3 444 — у Чернігівському районі (в тому числі 3 119 — у Чернігові), 1 924 — у Ніжинському, 723 — у Корюківському, 691 — у Прилуцькому та 255 — у Новгород-Сіверському районі. Про це повідомляє Управління охорони здоров’я Чернігівської ОДА.

3 671 житель області одужав, 47 людей померли.

Загалом на Чернігівщині 118 030 людей інфікувалися COVID-19. 99 672 пацієнти одужали. 2 721 людина померла. 145 померлих мали супутній діагноз COVID-19.

За тиждень в області провели понад 19 тисяч досліджень.

Читайте також:

Кожен десятий підтверджений COVID-19 — у дитини: чому змінилася статистика