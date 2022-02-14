Як одружувалися чернівчани понад 100 років тому

У минулому столітті в Чернівцях весілля святкували кілька днів, а молодята робили світлини у фотоательє. До Дня Святого Валентина розповідаємо про міські весільні традиції минулого століття та емігрантське весілля чернівчанина в Парижі. Про це ми запитали у завідувачки відділу краєзнавчого музею Оксани Драгомирецької.

Шлюби наприкінці 19 — початку 20 століття укладали за розрахунком. Рідко коли наречені мали один до одного якісь почуття. Було заведено брати шлюб з людьми одного кола, які не нижчі по соціальному та фінансовому статусу.

Познайомитися між собою молодь мала змогу на танцювальних вечорах та прийомах, або ж гуртках та танцювальних курсах. Чернівецькі дівчата не могли ходити на такі курси самі, їх зазвичай супроводжували матері. Поки молоді люди вправлялися в танцях, жінки сиділи окремо та наглядали за своїми доньками.

В експозиції краєзнавчого музею є два весільні фото чернівчан. На одному з них зображені молодята у весільному вбранні. Наречений — у чорному костюмі з білою сорочкою, а наречена — у білій сукні з великим букетом штучних квітів у руках. У чоловіка модні в той час великі закручені вуса, як в імператора Франца Йозефа. В руках наречений тримає тростину.

Суспільне Буковина Весільна фотографія з експозиції краєзнавчого музею. Кінець 19 - початок 20 століття

Іншу світлину зробили у фотоательє Багриновича, яке розташовувалося неподалік церкви Святої Параскеви. На фото зображено молоду пару. Наречена одягнена у сукню з пишними рукавами та довгою спідницею. У волоссі у неї — квіти та фата. Наречений у костюмі, білій сорочці та білих рукавичках. Поруч лежить його капелюх-циліндр.

Суспільне Буковина Весільна фотографія з експозиції краєзнавчого музею. Кінець 19 — початок 20 століття

За словами Оксани Драгомирецької, після вінчання у церкві або костелі, наречені вирушали додому, де було застілля. Зазвичай на святкування з'їжджалися родичі, тому відзначали весілля впродовж кількох днів.

Також в експозиції краєзнавчого музею є світлини з весілля буковинського історика, автора книги "Буковина: її минуле і сучасне" Аркадія Жуковського. Він емігрував до Парижа, де взяв шлюб з донькою львівських емігрантів Терезою, — каже директорка краєзнавчого музею Ірина Яворська.

Суспільне Буковина Весільне фото Аркадія та Терези. Париж, 1950-ті роки

Пара обвінчалася у церкві. На фото видно, що Аркадій одягнений у костюм із білою сорочкою, а Тереза — у сукню простого крою з довгим шлейфом та фатою. В руках у неї букет з ліліями.

Суспільне Буковина Весільні фото Аркадія та Терези. Париж, 1950-ті роки

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