Розповідаємо, чому будинки називали іменами, про будинок, оздоблений гіпсовими рослинами та тваринами, а також про домівку професійної художниці, яка жила у 20 столітті в Чернівцях.

Історії трьох будинків зібрані в проєкті Суспільного Буковина "Загадки чернівецьких атлантів".

Звичай давати будинкам імена виник ще в Середньовіччі - так легше було відшукати окрему будівлю. В Чернівцях адрес не існувало до початку 19 століття, а будинки називали іменами власників або архітекторів. Цей звичай зберігся до 20 століття, адже місто швидко розбудовувалося, а нові будівлі з'являлися швидше, аніж прокладалися вулиці. До того ж називати будинки або вілли іменами було модно, а утримувати їх — дуже дорого.

Вілла "Хелен" на вулиці Олеся Гончара

Вілла "Хелен" на вулиці Гончара. Фото: Суспільне Буковина Вілла "Хелен", де жив Войцех Тутек

Власником вілли "Хелен" був заможний чернівецький поляк Войцех Тутек. Він працював у страховому товаристві та мав офіс на вулиці Панській (тепер вулиця Кобилянської). Тутек жертвував кошти на перебудову та ремонт Польського народного дому, який відкрили у 1904 році. Віллу в стилі історизму з баштою посередині Войцех Тутек назвав у честь своєї доньки, яка померла у ранньому віці. Подружжя більше не мало дітей.

Дім скульптора на вулиці Юліуса Фучика, 12

В австрійський час на вулиці Фучика жили науковці та професори університету. Будинок під номером 12 збудований на початку 20 століття у стилі модерн. Його прикрашають рослинні орнаменти, а також декоративні вази та тварини, які нагадують орлів. У цьому будинку жив професор Отто Порш, який переїхав з Праги до Чернівців у 1913 році. Отто Порш працював завідувачем кафедри ботаніки університету та очолював ботанічний сад. В цей час там почали не лише вивчати екзотичні рослини, а й культивувати місцеві види. Зокрема Порш займався класифікацією маловивчених рослин Буковини.

Суспільне Буковина Фасад прикрашають жіночі голови — маскарони

Вілла на вулиці Фучика, де жив Отто Порш

Оскільки платня в університеті Чернівців була нижчою, ніж в інших університетах Австро-Угорщини, у 1919 році Порш переїхав до Відня. Там він отримав Lieben prize - австрійський відповідник Нобелівської премії.

Будинок на вулиці Тараса Шевченка, де жила Августа Кохановська

Одноповерховий будинок на вулиці Шевченка, 41 збудований у стилі класицизм. На даху його прикрашають декоративні вази, а фасад — колони, які характерні для античної архітектури.

Вілла на вулиці Шевченка, де жила Августа Кохановська

В цьому будинку понад 30 років жила перша буковинська професійна художниця Августа Кохановська. Освіту вона отримала у Віденській академії мистецтв, але повернулася до Чернівців. Тут вона товаришувала з Кобилянською, створила ілюстрації до її творів. За понад 80 років після смерті художниці, три її роботи включили до каталогу одного з найстаріших аукціонів світу, лондонського Сотбі. На них зображені Резиденція Буковинських митрополитів та будівля крайової управи.

Читайте також

Якою була вулиця Ольги Кобилянської в Чернівцях сто років тому

Аристократи, вечірки та парки з рідкісними рослинами. Три історії буковинських палаців

Читайте нас у Telegram: головні новини Буковини

Станьте частиною Суспільне Буковина: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи села. Пишіть нам на пошту редакції новин: [email protected]