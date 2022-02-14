23 пари молодят вирішили одружитися у день Святого Валентина у Вінниці. Про це розповіла начальниця міського відділу РАЦС Оксана Масна. Чотирнадцять пар подали документи на офіційну церемонію, девʼять — зареєструють "шлюб за добу".

Фото: Суспільне Вінниця

Цьогоріч свято припадає на понеділок, то ж у РАЦСі — робочий день, хоча зазвичай — вихідний. Пари розписують з урочистостями, каже Масна.

На фото Катерина та Павло. Джерело:Суспільне

Взяти шлюб у день усіх закоханих вирішили Катерина та Павло. Розповідають, коли подавали заяву на одруження — ця дата була вільною, тому хоч і понеділок, але обрали її. Разом Катя та Павло два з половиною роки. Познайомилися через спільних знайомих. Павло говорить, те що хоче одружитися з Катериною зрозумів вже на першій зустрічі.

"Заяву подати була наша спільна ідея, ми поїхали обирати і так воно співпало", — розповідає Масна.

На фото Антон та Ірина Бердичевські. Джерело: Суспільне

Учора подали заяву, сьогодні стали подружжям Антон та Ірина Бердичевські. Одружуються в рамках пілотного проєкту "шлюб за добу". Молодята розповідають, вірять у покровительство святого Валентина, то ж побратися вирішили саме сьогодні. А ще, каже наречена Ірина, погано запамʼятовує дати, то ж це — своєрідний лайфхак, як не забути про річницю.

Фото: Суспільне Вінниця

Послугою "Шлюб за добу" сьогодні скористалися 9 пар, — каже працівниця установи Оксана Роздорожнюк. Чимало й тих, хто хотів одружитися, але не встигли.

"Не має такої акції, щоб одразу сьогодні . Потрібно було завчасно, бо треба обробити документи, адже сьогодні — в понеділок, взагалі жоден РАЦС не працює", — додає Роздорожнюк.

Щороку охочим побратися у День усіх закоханих дарують подарунки, — каже Роздорожнюк. Цього разу це подушки у формі сердець.

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