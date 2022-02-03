Понад сотню робіт у техніці "апсайклінг" презентували у Вінницькому обласному краєзнавчому музеї вихованці Дашівського навчально-реабілітаційного центру. Текстильні сумки, мʼякі іграшки та декоративні прикраси учні робили з уживаного одягу. Про це нам розповіла вчителька початкових класів Ніла Хоменко.

Суспільне Вінниця

У центрі до виставки готувалися протягом кількох місяців. Долучилися учні усіх класів. А це 102 вихованці. Матеріали приносили з дому, залишки тканини віддала місцева фабрика та ательє, каже Ніла Хоменко.

"Усі роботи виконані у техніках апсайкінг та ресайклінг. Апсайклінг — це коли ми беремо будь-який одяг, розщеплюємо і робимо нове. Тобто це нове життя для того одягу. А ресайклінг – це коли ми робимо зовсім інше. Наприклад, з в’язаних кофт наші учні початкових класів торочили, а старші вʼязали іграшки", — каже Ніла Хоменко.

Суспільне Вінниця

Виставку, що триватиме до 3 квітня, презентували у рамках проєкту "Зелена школа — школа майбутнього". Усього в експозиції понад 100 виробів. Тут і вʼязані іграшки, і текстильні сумки, декоративні прикраси. Ніла Хоменко каже, що за допомогою такої роботи діти розуміють, що не всі речі варто викидати у смітник.

Суспільне Вінниця

"Вони бачать, що ми не викидаємо, воно не перегниває, а ми його використовуємо. Дуже багато корисних речей робимо. Були старі джинсові штани, а ми з них зробили сумку, чохол для телефону. Вони правильно використовують речі", — каже Ніла Хоменко.

Суспільне Вінниця

Анна Мазур рукоділлям займається вже кілька років. Каже, працювати у техніці апсайклінгу почала на уроках трудового навчання у Дашківському навчально-реабілітаційного центрі.

Там же, каже, й дізналася, що з уживаного одягу та клаптиків тканини можна створювати речі та прикраси.

Суспільне Вінниця

Подивитися виставку прийшли вінничанки Маргарита Янчук та Ілона Музика. Восьмирічна Маргарита каже, що сама шити не пробувала, але робила декоративні ялинки. А ось Ілона Музика розповідає: здивувалася, що іграшки та торбинки пошиті з уживаного одягу.

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