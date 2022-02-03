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Іграшки, сумки та прикраси: вихованці реабілітаційного центру презентували у Вінниці виставку робіт
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Іграшки, сумки та прикраси: вихованці реабілітаційного центру презентували у Вінниці виставку робіт

Ольга Федоренко
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Іграшки, сумки та прикраси: вихованці реабілітаційного центру презентували у Вінниці виставку робіт Виставка вихованців Дашівського навчально-реабілітаційного центру у краєзнавчому музеї Вінниці. Фото: Олена Карбівська, Суспільне

Понад сотню робіт у техніці "апсайклінг" презентували у Вінницькому обласному краєзнавчому музеї вихованці Дашівського навчально-реабілітаційного центру. Текстильні сумки, мʼякі іграшки та декоративні прикраси учні робили з уживаного одягу. Про це нам розповіла вчителька початкових класів Ніла Хоменко.

Іграшки, сумки та прикраси: вихованці реабілітаційного центру презентували у Вінниці виставку робітСуспільне Вінниця

У центрі до виставки готувалися протягом кількох місяців. Долучилися учні усіх класів. А це 102 вихованці. Матеріали приносили з дому, залишки тканини віддала місцева фабрика та ательє, каже Ніла Хоменко.

"Усі роботи виконані у техніках апсайкінг та ресайклінг. Апсайклінг — це коли ми беремо будь-який одяг, розщеплюємо і робимо нове. Тобто це нове життя для того одягу. А ресайклінг – це коли ми робимо зовсім інше. Наприклад, з в’язаних кофт наші учні початкових класів торочили, а старші вʼязали іграшки", — каже Ніла Хоменко.

Іграшки, сумки та прикраси: вихованці реабілітаційного центру презентували у Вінниці виставку робітСуспільне Вінниця

Виставку, що триватиме до 3 квітня, презентували у рамках проєкту "Зелена школа — школа майбутнього". Усього в експозиції понад 100 виробів. Тут і вʼязані іграшки, і текстильні сумки, декоративні прикраси. Ніла Хоменко каже, що за допомогою такої роботи діти розуміють, що не всі речі варто викидати у смітник.

Іграшки, сумки та прикраси: вихованці реабілітаційного центру презентували у Вінниці виставку робітСуспільне Вінниця

"Вони бачать, що ми не викидаємо, воно не перегниває, а ми його використовуємо. Дуже багато корисних речей робимо. Були старі джинсові штани, а ми з них зробили сумку, чохол для телефону. Вони правильно використовують речі", — каже Ніла Хоменко.

Іграшки, сумки та прикраси: вихованці реабілітаційного центру презентували у Вінниці виставку робітСуспільне Вінниця

Анна Мазур рукоділлям займається вже кілька років. Каже, працювати у техніці апсайклінгу почала на уроках трудового навчання у Дашківському навчально-реабілітаційного центрі.

Там же, каже, й дізналася, що з уживаного одягу та клаптиків тканини можна створювати речі та прикраси.

Іграшки, сумки та прикраси: вихованці реабілітаційного центру презентували у Вінниці виставку робітСуспільне Вінниця

Подивитися виставку прийшли вінничанки Маргарита Янчук та Ілона Музика. Восьмирічна Маргарита каже, що сама шити не пробувала, але робила декоративні ялинки. А ось Ілона Музика розповідає: здивувалася, що іграшки та торбинки пошиті з уживаного одягу.

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