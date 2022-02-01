Равлик, гусінь, тракторист, глобус і говерла — все це зі снігу виліпили мешканці Лука-Мелешківської громади. Акцію "Зимова казка" в селі започаткували три роки тому, розповідає сільський голова Богдан Августович.

"Ця акція дозволила згуртувати громадян, тому що вони вийшли на вулиці", — каже Августович.

До процесу створення снігових скульптур доєднався і директор школи Сергій Стахов.

"Потрібно таке запроваджувати в кожному населеному пункті, весело і настрій підіймає", — розповідає Сергій Стахов.

Фото: Суспільне

Серед скульптур, які мешканці Лука-Мелешківської громади зліпили зі снігу зайчик на дереві та равлик біля сільської ради, трактор із трактористом біля зупинки громадського транспорту.

Снігові скульптури фотографують і публікують у соцмережі під хештегом "зимова казка Лука-Мелешківська". У дописі під фото також вказують — кому передають естафету.

Що вже опублікували жителі громади

Акція під назвою "Зимова казка" в громаді триватиме до кінця лютого. Автори найкреативніших скульптур,— каже Богдан Августович у подарунок отримають солодощі та сертифікати в оздоровчі комплекси. Придбають їх за гроші спонсорів.

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