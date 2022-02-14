НАБУ оприлюднило оперативне відео у справі Трубіцина

Національне антикорупційне бюро оприлюднило оперативне відео перемовин учасників у справі за підозрою депутата Київської міськради від фракції "Слуга народу" Владислава Трубіцина і ще п’ятьох фігурантів, викритих на одержанні неправомірної вигоди.

Як зазначили у НАБУ, що зібрані матеріали є частиною доказової бази, і показують “поза лаштунки” організації торгівлі у столиці.

Раніше Вищий антикорупційний суд обрав п`ятьом фігурантам справи запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із альтернативою у вигляді застави. Зокрема, для депутата визначили заставу у 14,8 млн гривень. Щодо шостого учасника – питання ще вирішується, повідомили у НАБУ.

Що відомо

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави чотирьом спільникам депутата Київської міської ради від фракції "Слуга народу" Владислава Трубіцина, якого впіймали на хабарі.

Вищий антикорупційний суд 11 лютого обрав запобіжний захід депутату Київської міськради Владиславу Трубіцину. Про це повідомляють кореспонденти Суспільного. Йдеться про тримання під вартою до 9 квітня із можливістю внесення застави у розмірі 6 тисяч прожиткового мінімуму — 14 млн 886 тисяч гривень.

9 лютого детективи Національного антикорупційного бюро викрили депутата Київської міськради на отриманні на 1,26 млн грн неправомірної вигоди. Як повідомили у пресслужбі партії "Слуга Народу", затриманим виявився представник політсили Владислав Трубіцин.

За даними НАБУ, Трубіцин у змові з групою осіб, серед яких були керівники столичних комунальних підприємств, отримували хабарі забезпечення перемоги в електронних торгах на право розміщення точок сезонної пересувної торгівлі заздалегідь визначених компаній, а також подальшого безперешкодного використання точок.

У "Слузі Народу" пізніше заявили, що викриття Трубіцина "є зайвим підтвердженням того факту, що у владі міста процвітає корупція, в якій замішані підлеглі міського голови".

Офіс генерального прокурора погодив підозри шістьом людям, які фігурують у справі про хабар за сприяння дрібній торгівлі в Києві. Серед них — депутат Київської міської ради від "Слуги Народу" Владислав Трубіцин. Про це на брифінгу 10 лютого розповів директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник.

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