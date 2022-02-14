НАБУ оприлюднило оперативне відео у справі Трубіцина

Національне антикорупційне бюро оприлюднило оперативне відео перемовин учасників у справі за підозрою депутата Київської міськради від фракції "Слуга народу" Владислава Трубіцина і ще п’ятьох фігурантів, викритих на одержанні неправомірної вигоди.
Як зазначили у НАБУ, що зібрані матеріали є частиною доказової бази, і показують “поза лаштунки” організації торгівлі у столиці.
Раніше Вищий антикорупційний суд обрав п`ятьом фігурантам справи запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із альтернативою у вигляді застави. Зокрема, для депутата визначили заставу у 14,8 млн гривень. Щодо шостого учасника – питання ще вирішується, повідомили у НАБУ.
Що відомо
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави чотирьом спільникам депутата Київської міської ради від фракції "Слуга народу" Владислава Трубіцина, якого впіймали на хабарі.
- Вищий антикорупційний суд 11 лютого обрав запобіжний захід депутату Київської міськради Владиславу Трубіцину. Про це повідомляють кореспонденти Суспільного. Йдеться про тримання під вартою до 9 квітня із можливістю внесення застави у розмірі 6 тисяч прожиткового мінімуму — 14 млн 886 тисяч гривень.
- 9 лютого детективи Національного антикорупційного бюро викрили депутата Київської міськради на отриманні на 1,26 млн грн неправомірної вигоди. Як повідомили у пресслужбі партії "Слуга Народу", затриманим виявився представник політсили Владислав Трубіцин.
- За даними НАБУ, Трубіцин у змові з групою осіб, серед яких були керівники столичних комунальних підприємств, отримували хабарі забезпечення перемоги в електронних торгах на право розміщення точок сезонної пересувної торгівлі заздалегідь визначених компаній, а також подальшого безперешкодного використання точок.
- У "Слузі Народу" пізніше заявили, що викриття Трубіцина "є зайвим підтвердженням того факту, що у владі міста процвітає корупція, в якій замішані підлеглі міського голови".
- Офіс генерального прокурора погодив підозри шістьом людям, які фігурують у справі про хабар за сприяння дрібній торгівлі в Києві. Серед них — депутат Київської міської ради від "Слуги Народу" Владислав Трубіцин. Про це на брифінгу 10 лютого розповів директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник.
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