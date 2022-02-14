У Сумах згадували загиблого бійця Ігоря Гольченка

14 лютого сьома річниця загибелі у російсько-українській війні бійця з Сум Ігоря Гольченка. На центральному кладовищі міста зібралися родичі та знайомі хлопця.

Мама Ігоря - Світлана розповіла, яким запам’ятала сина: "Він був дуже веселим, багато друзів було в нього, він завжди приходив на допомогу, якщо це потрібно було. Був справедливим дуже. Вони були на Широкінській операції та проривалися з боєприпасами в машині й попали в засаду. У них бій відбувся, його ранили спочатку, він собою прикрив товариша, куля була смертельна. Його довезли до шпиталю, в дорозі заводили серце, але було багато втрачено крові та в лікарні він помер".

Ігор Гольченко воював у складі добровольчого полку «Азов» із грудня 2014 року. Загинув за два місяці у бою поблизу села Широкине, що на Донеччині. Автомобіль з бійцями «Азову» потрапив під обстріл.

Кілька років потому, у 2019-му, мати Ігоря - Світлана позивалася до суду проти Російської Федерації з проханням визнати її потерпілою від агресії цієї країни. Сума заявленої моральної компенсації складала один мільйон 677 тисяч гривень.

Ігор Гольченко – один з наймолодших бійців, що загинули. Хлопець не дожив до свого 19-річчя кілька місяців. Окрім матері у нього залишився молодший брат Микита.

Читайте також

Вздовж державного кордону на Сумщині встановили профілактичну смугу

Читайте нас у Telegram

Долучайтесь до нашої спільноти у Viber

Ми в Instagram