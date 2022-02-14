Вздовж державного кордону на Сумщині встановили профілактичну смугу

Профілактичну смугу встановили уздовж державного кордону в межах Охтирського, Сумського, Конотопського та Шосткинського районів Сумської області. Таке розпорядження зробив голова облдержадміністрації 10 лютого.

Як повідомляється на сайті ОДА, зазначена смуга встановлена з метою охорони території України від занесення з території інших держав збудників карантинних хвороб тварин, занесення або самостійного розповсюдження з-за кордону карантинних об'єктів рослин, а також охорони навколишнього природного середовища. У профілактичній смузі забороняється утримання і випасання худоби та здійснення будь-яких операцій з відходами.

Встановлена ширину профілактичної смуги в межах Сумської області:

На території ботанічного заказника місцевого значення «Чехів Яр» (Охтирський район), В Гетьманському національному природному парку (Охтирський район), В гідрологічному заказнику місцевого значення «Олександрівський» (Сумський район), В гідрологічному заказнику місцевого значення «Миропільський» (Сумський район), В зоологічному заказнику місцевого значення «Золотарівський» (Сумський район), В ландшафтному заказнику загальнодержавного значення «Шалигинський» (Шосткинський район), В заповідному урочищі місцевого значення «Ломленка» (Шосткинський район), В Деснянсько-Старогутському Національному природному парку (Шосткинський район), В лісовому заказнику місцевого значення «Острів» (Шосткинський район) – 100 метрів від державного кордону з Російською Федерацією в тил території України, На річковій (озерній) ділянці державного кордону – 100 метрів від берегової лінії в тил території України, У районах, де населенні пункти прилягають до державного кордону – від ділянки державного кордону до адміністративної межі населеного пункту.

Також на території профілактичної смуги контролюватимуть санітарно-карантинний, ветеринарний, фітосанітарний та екологічний стани.

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