Офіційне заключення судово-медичної експертизи щодо смерті 23-річної вагітної жінки на Закарпатті очікують в департаменті охорони здоров’я ОДА. Про це повідомив директор підрозділу Анатолій Пшеничний.

За його словами, наразі перевіряють всю медичну документацію щодо лікування пацієнтки. Результати експертизи мають бути протягом 14 днів.

Мама 23-річної вагітної жінки написала на своїй сторінці у Facebook, що "самолікуванням вони не займались". "Ми стверджуємо , що вакцинація проти COVID-19 нею прийнята і не є фальшивою", — написала Неля Стасишена.

Речниця обласної прокуратури Катерина Хижняк повідомила: до правоохоронців заяви від родичів загиблої жінки не надходили.

Суспільне телефонувало директору міського пологового Олегу Онопку. Він сказав, що не коментуватиме ситуацію, допоки не буде результатів експертизи.

Що відомо:

Жінка була на четвертому місяці вагітності, на 8-й день перебування у лікарні їй зробили комп'ютерну томографію, яка показала 90% ураження легень. Спочатку вона знаходилася в Ужгородському міському пологовому будинку. Згодом дівчину перевели в Закарпатську обласну клінічну лікарню ім. Новака, де вона і померла 10 лютого.

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