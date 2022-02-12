23 річну вагітну жінку, яка померла від коронавірусу в Ужгороді,поховають 12 лютого. Про це Суспільному повідомила мати дівчини Неля Стасишена. Вона звинувачує медиків у халатності.

У коментарі Суспільному жінка повідомила: "Сьогодні (12 лютого, — ред.) ми проводжаємо в останню путь свою дитину, яка по халатності та байдужості лікарів покинула нас зі своєю ще ненародженою дитинкою".

За її словами, дівчина була на четвертому місяці вагітності, на 8-й день перебування у лікарні їй зробили КТ, яке показало 90% ураження легень.. Спочатку вона знаходилася в Ужгородському міському пологовому будинку. Згодом дівчину перевели в Закарпатську обласну клінічну лікарню ім. А. Новака, де вона і померла 10 лютого.

Що кажуть у лікарні

"Дівчина потрапила до нас в дуже важкому стані. Перед пологовим ще була у міській лікарні. Чому так пізно її до нас привезли, не беруся коментувати дії своїх колег", — розповів Суспільному директор Закарпатської обласної клінічної лікарні імені Новака Юрій Яцина.

Директор Ужгоргородського міського пологового будинку Олег Онопко відмовився коментувати ситуацію.

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