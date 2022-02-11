Посилений режим: як охороняють україно-білоруський кордон на Рівненщині

На міжнародному пункті пропуску Городище на кордоні з Білоруссю прикордонники несуть службу в посиленому режимі. Будь-яких скупчень військової техніки, людей у військовій формі поблизу кордону немає, розповів Суспільному начальник відділення Держприкордонслужби Ладо Думбадзе.

За ситуацією на кордоні разом з колегами стежить прикордонниця Надія. Їхнє завдання, пояснює, охороняти державний кордон, спостерігати за повітряним простором за тилом. Все, каже, спокійно.

Ситуацію на кордоні з Білоруссю відслідковують і за допомогою квадрокоптера.

"Зараз ми пролітаємо вздовж державного кордону і порушень ніяких немає. Немає ні людей, ні техніки. На кордоні спокійно", – каже прикордонник Андрій.

Це підтверджує і речник 9-го прикордонного загону Юрій Шахрайчук.

"Будь-яких скупчень військової техніки, людей у військовій формі, там немає. Ситуація контрольована. Ми забезпечуємо надійну охорону. Будь-яких дій, які можна вважати як провокацію з боку суміжної держави немає. Переміщень військової техніки ми не спостерігаємо, лише бачимо, що кордон з тієї сторони так само охороняє прикордонна служба Білорусі", – коментує він.

Начальник відділення Держприкордонслужби Ладо Думбадзе уточнює, провокацій зі сторони сусідньої республіки зараз немає.

Україно-білоруський кордон протяжністю більше тисячі кілометрів. Окрім Рівненщини, він пролягає ще через чотири області.

"Здебільшого кордон проходить по лісисто-болотистій місцевості. Якщо ми розуміємо, що якісь диверсійні групи без певних провожатих, техніки по лісисто-болотистій місцевості не сильно пройдуть. Тому асфальтні дороги є стратегічним об'єктами. Асфальтні дороги стоять на місцях, де працюють пункти пропуску. Тому, вони стратегічні й на них посилена увага і спостереження за територією довкола них", – пояснює Юрій Шахрайчук.

За його словами, лінію україно-білоруського кордону на пункті пропуску Городище охороняють в посиленому режимі. Створені додаткові прикордонні наряди, та збільшена кількість прикордонників у них.

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