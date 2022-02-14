Правоохоронці можуть оштрафувати водія по відео в інтернеті, знятому на телефон або відеореєстратор. Водіїв, які порушують правила дорожнього руху, і їх порушення потрапили в об’єктив камер перехожих або відеореєстраторів, поліція може притягнути до відповідальності та виписати штраф. Про це Суспільному повідомив пресофіцер патрульної поліції області Віталій Копистко.

Чернігівський водій Андрій Примак розповідає, що щодня бачить порушення правил та фіксує їх.

"За поїздку п'ять-сім кілометрів можна побачити до п'яти порушень, як мінімум одне буде. Так, я не скажу, що це якість жорсткі порушення, не з того ряду, через дві суцільні смуги розворот — це вже норма. У Чернігові дуже слабка солідарність між водіями".

ФОТО: Суспільне Чернігів Чернігівський водій Андрій Примак

За словами Андрія, він кілька разів на тиждень викладає відео з порушеннями до соцмереж. Таких водіїв притягнути до відповідальності можна, каже пресофіцер патрульної поліції області Віталій Копистко. Наприкінці січня правоохоронці наклали штраф на водія маршрутки, який порушив правила, й це потрапило на відео.

ФОТО: кадр із відео Андрія Примака Кадр з відеофіксації порушення ПДР

"Так сталося, що кілька днів поспіль громадяни викладали відео з порушенням правил дорожнього руху водіями саме маршрутних ТЗ. Один випадок був — рух зустрічною смугою, а потім з порушеннями ПДР цей автобус почав перестроюватися в свою смугу руху. На іншому маршрутка взагалі проїхала на червоний сигнал світлофора".

За словами Віталія Копистка, співробітники поліції моніторять соцмережі та телеграм-канали, де люди викладають такі відео. Але вірогідність того, що всіх порушників оштрафують, — мала. Краще викликати поліцію.

"Найпростіший спосіб — викликати на місце патруль, надати патрульному це відео чи фото. Тобто, повідомити до поліції в будь-якому разі потрібно. Або приїхати до нас в управління і звернутися із заявою. Дзвінок на службу 102 і письмова заява — це практично одне й те саме".

ФОТО: Суспільне Чернігів Пресофіцер патрульної поліції області Віталій Копистко

Фото та відео порушень є законними підставами для притягнення до відповідальності, каже Віталій Копистко. Оскаржити в суді такий штраф має право кожний водій, розповідає адвокатка Ярослава Підмогильна. Щоб штраф скасувати — слід довести, що фото або відео не відповідають дійсності.

"Лише суд, беручи до уваги даний доказ, може відповісти на питання про належність та допустимість такого доказу. Однак, якщо в мережі Інтернет це відео є загальнодоступним, то воно може стати доказом в суді. Якщо мова йде про відео, яке було надіслано або отримане певною особою — воно також може бути залучено до матеріалів справи. Справа лише в тому, що також в судовому засіданні суд бере до уваги чи не бере до уваги даний доказ, якщо виникають питання в іншої сторони — вона може призначити судову експертизу про реальність", — розповіла Суспільному адвокатка Ярослава Підмогильна.

ФОТО: Суспільне Чернігів Адвокатка Ярослава Підмогильна

За словами адвокатки, витрати на експертизу відео сплачуватиме водій, який оскаржує штраф. Але сума може бути більшою за сам штраф.

"Щоб відео відповідало всім вимогам — це досить важко, якщо мова йде про те, що ти знімаєш на телефон або інший пристрій. Якщо ми говоримо про відеореєстратор — тут простіше , тому що там вказано чітко дату і час. Наголошую на тому, реально потрібно, щоб щось довести — треба щоб була дата та час".

ФОТО: Автомобільний форум Чернігова. Кадр з відео. Автор: Олександр Рудь Дата і час на кадрі з фото- чи відеофіксації ПДР

За словами Віталія Копистка, щоб притягнути водія до відповідальності на відео чи фото, має чітко бути видно номерний знак.

"Тому що до провадження є певні часові проміжки. Ми не можемо притягнути людину за вчинення правопорушення адміністративне, яке трапилося, до прикладу, рік тому. Є два місяці на те, щоб виявити це правопорушення і вже притягнути до відповідальності".

За словами Копистка, громадяни не часто звертаються з порушеннями правил дорожнього руху. Найчастіше повідомляють про нетверезих за кермом, що може нести серйозніші наслідки, ніж порушення правил парковки чи рух зустрічною смугою.

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