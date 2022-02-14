Біля Киселівки та Красного встановлять майданчики для зважування фур у русі

На Чернігівщині в цьому році встановлять ще два майданчики для зважування фур у русі. А саме – поблизу села Красне та між Новоселівкою та Киселівкою. Про це Суспільному повідомила речниця Служби автомобільних доріг в області Аліна Левочко.

За її словами, роботи були розпочаті минулого року. Тоді встановили металеві рамки.

"У цьому році проводитимуть роботи з дорожнім покриттям та встановлюватимуть електроніку", – сказала Аліна Левочко.

Нагадаємо, у 2021 році майданчик для зважування фур встановили між селами Талалаївка та Хвилівка Ніжинського району.

А у 2020 році облаштували перший в області WIM-комплекс біля села Кіпті. Він повністю пройшов усі калібрування та розпочав роботу навесні 2021 року.

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