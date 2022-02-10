COVID-19: на Хмельниччині додалося 2109 нових інфікованих, 1249 жителів одужали

Станом на 10 лютого в Хмельницькій області виявили 2109 нових випадків захворювання на COVID-19. Одужали ще 1249 жителів області. Зареєстрували 15 летальних випадків. Про це інформує пресслужба Хмельницької ОДА.

За добу провели 3392 дослідження методом ПЛР, 177 – методом ІФА, 1023 – тести на антиген. На лікуванні перебуває 29179 пацієнтів: 1353 лікується стаціонарно, 27826 – амбулаторно. Завантаженість ліжкомісць з киснем у закладах, що надають допомогу хворим з COVID-19, по області складає 48,1%.

Загалом від початку пандемії в області зареєстрували 185800 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Одужали 153058 жителів області (82,4% від підтверджених випадків). Кількість летальних випадків внаслідок ускладнень через COVID-19 в області – 3563.

Що відомо