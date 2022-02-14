На Вінниччині затримали чоловіка, який перевозив зброю, набої та ножі

Пістолети, бойові набої та ножі знайшли поліцейські у водія Ford Cougar у Могилеві-Подільському. За цим фактом вже розпочали кримінальне провадження, у пресслужбі обласної поліції.

За словами начальника Могилів-Подільського районного відділу поліції Василя Ободовського, під час спілкування з водієм, в салоні іномарки виявили зброю: два пістолети з ознаками переробки під бойову зброю, набої та два ножі.

Фото: ГУ Нацполіції у Вінницькій області

Вилучене відправили на експертизу. За цим фактом відкрито кримінальне провадження. Чоловіку загрожує до семи років позбавлення волі.

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