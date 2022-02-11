До державної програми "Велике будівництво" на 2022 рік увійшли 33 об'єкти на Харківщині у сфері дорожньої інфраструктури, медицини, спорту та освіти. Що планують побудувати та реконструювати у регіоні та скільки це коштуватиме?

Плани програми "Велике будівництво-2022" на Конгресі місцевих та регіональних влад озвучив голова Харківської облдержадміністрації Олег Синєгубов. Далі — пряма мова.

"Зелений каркас"

Це масштабна реконструкція рекреаційної зони, яка розташована безпосередньо у місті Харкові. Вона передбачає об'єднання усіх паркових зон міста в одну мережу за допомогою зелених коридорів, пішохідних і велосипедних доріжок. 127 км — довжина всіх шляхів, 27 км "зелених вулиць", 76 км велодоріжок, 26 велопішохідних мостів. І реалізація цього дійсно унікального проєкту дозволить увійти Харкову в топ-100 найбільш комфортних міст у світі.

Офіс президента/скріншот

Реконструкція Журавлівського гідропарку

Першою частиною реалізації цього проєкту, він дуже великий, масштабний, це буде реконструкція Журавлівського гідропарку, розташованого у Харкові. Загальна площа — 180 га. Довжина велодоріжок — майже 11 км, довжина пішохідної зони — майже 16 км. Вартість реалізації цього проєкту становить 1,3 млрд грн, і він передбачається на цей рік. Це дуже важливо, тому що він розташований у місті Харкові. Там щороку відпочивають у літній період майже пів мільйона наших жителів. Далі йде покрокова реалізація цього. Це й облаштування трьох пов'язаних між собою локацій. Це і заходи щодо розчищення цієї річки, й інших споруд. Планується облаштування низки пляжних зон, спортивних майданчиків, у т.ч. створення дендропарку.

Офіс президента/скріншот

Океанаріум у зоопарку

Океанаріум на території зоопарку у зоні "Водяний світ" загальною площею близько 5500 квадратних метрів, площа забудова близько 3200 кв.м, висота — два поверхи, вартість цього проєкту — 512 мільйонів гривень.

Льодова арена

Льодова арена. Площа земельної ділянки — 4,1024 га. Вартість цього проєкту — 600 мільйонів гривень. Тут будуть проводитися всі міжнародні змагання із хокею, волейболу, баскетболу тощо. В арені будуть передбачені всі спортивні зали, тренажерні зали, для окремих видів спорту, так само фудкорти, кафе, обслуговування, тобто повністю весь комплекс.

Реконструкція обласних лікарень

Перша — це дитяча лікарня. Площа всіх споруд, які розташовані на території — це 25 тисяч метрів. Тут буде реконструйована вся мережа, все медичне обладнання. Це буде нова сучасна лікарня, яка буде надавати найсучасніші медичні послуги. Вартість проєкту становить 3 млрд гривень. Розроблений поетапний шлях реалізації.

У межах реалізації проєкту планується відновити дитячі й спортивні майданчики, побудувати паркінг площею 3200 кв.м, озеленити територію, реконструювати паркову зону та внутрішньомайданчикові інженерні мережі, побудувати фонтан, вертолітний майданчик.

Офіс президента/скріншот

Обласна клінічна лікарня. Вартість проєкту — 3,7 млрд гривень. На цю сесію обласної ради передбачаємо виділення перших 50 млн гривень обласного бюджету на цю лікарню, розуміючи її критичну важливість для мешканців міста й області. На жаль, в цій лікарні цього року не реалізували програму щодо реконструкції приймальних відділень. Ми просимо тут підтримки.

Виділяємо так само кошти з обласного бюджету на будівництво цього приймального відділення і просимо все-таки надати нам обладнання — КТ, МРТ, рентгени, як і до інших приймальних відділень, які ви нещодавно презентували. Тут передбачається будівництво нового діагностичного центру. Плани розроблені, будемо приступати до реалізації.

Освіта

Якщо говоримо про освіту, то на прикладі Малоданилівського ліцею хочу показати, як виглядатимуть наші школи, які ми плануємо реконструювати у 2022 році. Це приклад сучасної опорної школи. Кількість учнів 560, буде 650. У цьому закладі ми поєднали всі наявні програми щодо дитячого харчування, інклюзії й доступності. Будуть стадіон, ліфт для дітей з особливими освітніми потребами, спортивні майданчики. Школа виглядатиме сучасно.

Офіс президента/скріншот

У межах реалізації проєкту планується виконати:

роботи по теперішній будівлі ліцею (утеплення огороджувальних конструкцій, заміна покрівлі, заміна внутрішнього опорядження частини приміщень, заміна внутрішніх інженерних мереж, улаштування локальної системи пожежогасіння кухонного обладнання кухонного блоку нинішньої їдальні);

прибудову двоповерхового корпусу загальною площею 4980,94 кв.м;

благоустрій та озеленення прилеглої території.

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