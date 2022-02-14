У Сумську область 14 лютого доставили пігулки від COVID-19 "Молнупіравір". Про це в коментарі Суспільному розповіла медична директорка клінічного центру інфекційних хвороб та дерматології ім. Красовицького Ірина Троцька.

За її словами в область надійшли 290 флаконів препарату. Вони розраховані на таку ж кількість пацієнтів. В одному флаконі міститься 40 капсул по 200 міліграмів. Дозування для однієї людини становить чотири капсули в день.

У першу чергу цей препарат призначають для лікування коронавірусу у пацієнтів з груп ризику, щоб убезпечити хворих від переходу з легкого ступеня тяжкості до середнього та важкого, зазначила вона.

Першими ліки отримають люди, які мають:

цукровий діабет,

імунодефіцитні стани,

захворювання серцево-судинної системи,

захворювання нирок,

онкохворі.

Як діє препарат

Цей засіб — противірусний препарат прямої дії, говорить Троцька. За її словами, він блокує фермент, необхідний вірусу для відтворення — розмноження.

"Таким чином вірус припиняє розмножуватися, що знижує ризик важкого перебігу хвороби. Є прямопропорційна залежність кількості вірусу в організмі людини від важкості перебігу. Чим більше вірусу, — тим більш важчий перебіг цього захворювання. А якщо вірусу буде небагато, то відповідно і перебіг буде не такий важкий", — сказала вона.

Зараз препарат готують на розподіл до Центрів первинної медико-санітарної допомоги.

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