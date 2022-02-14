У Сумську область 14 лютого доставили пігулки від COVID-19 "Молнупіравір"Препарат “Молнупіравір” — це пігулки, які виробляє американська компанія Merck & Co. Вони використовуються для лікування COVID-19. За даними виробника, серед пацієнтів, які приймали "Молнупіравір", лише 7,3% були госпіталізовані впродовж 30 днів після діагностування. Серед пацієнтів, які отримували плацебо, цей показник склав 14,1%. Під час лікування ніхто з людей, що приймали ліки, не помер від коронавірусу, у порівнянні з 8 смертельними випадками серед тих, хто приймав плацебо.. Про це в коментарі Суспільному розповіла медична директорка клінічного центру інфекційних хвороб та дерматології ім. Красовицького Ірина Троцька.
За її словами в область надійшли 290 флаконів препарату. Вони розраховані на таку ж кількість пацієнтів. В одному флаконі міститься 40 капсул по 200 міліграмів. Дозування для однієї людини становить чотири капсули в день.
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У першу чергу цей препарат призначають для лікування коронавірусу у пацієнтів з груп ризику, щоб убезпечити хворих від переходу з легкого ступеня тяжкості до середнього та важкого, зазначила вона.
Першими ліки отримають люди, які мають:
- цукровий діабет,
- імунодефіцитні стани,
- захворювання серцево-судинної системи,
- захворювання нирок,
- онкохворі.
Як діє препарат
Цей засіб — противірусний препарат прямої дії, говорить Троцька. За її словами, він блокує фермент, необхідний вірусу для відтворення — розмноження.
"Таким чином вірус припиняє розмножуватися, що знижує ризик важкого перебігу хвороби. Є прямопропорційна залежність кількості вірусу в організмі людини від важкості перебігу. Чим більше вірусу, — тим більш важчий перебіг цього захворювання. А якщо вірусу буде небагато, то відповідно і перебіг буде не такий важкий", — сказала вона.
Зараз препарат готують на розподіл до Центрів первинної медико-санітарної допомоги.
Що відомо
- Партія пігулок від COVID-19 "Молнупіравір", виробництва американської компанії Merck Sharp & Dohme, прибула в Київ 6 лютого.