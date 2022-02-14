На деяких вулицях Полтави знижений тиск водопостачання

На дев’яти вулицях обласного центру 14 лютого тимчасово буде знижений тиск водопостачання. Однак, у будівлях вода не зникатиме, розповіла Суспільному речниця підприємства «Полтававодканал» Ірина Філоненко.

За словами речниці, зниження тиску пов’язане із ремонтом на водопровідних мережах, що на перехресті вулиць Сінна та Зигіна. Обмеження водопостачання буде у частині будинківна таких вулицях Полтави:

Зигіна;

Лідова;

Пушкіна;

Чорновола;

Соборності;

Кириченко;

Коряка;

Шевченка;

Сінна.

Ремонтні роботи нині розпочали. Вони триватимуть орієнтовно до 15:00, розповіла Ірина Філоненко.

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