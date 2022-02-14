На Буковині за добу проти COVID-19 вакцинували понад 500 людей

13 лютого в Чернівецькій області проти коронавірусу вакцинували 671 людину. Найбільше щепили препаратом Pfizer-BioNTech – 521.
Про це йдеться на сайті Ради національної безпеки України.
Першою дозою за добу вакцинували 145 людей.
- Pfizer-BioNTech – 548 людей,
- CoronaVac – 31,
- Moderna – 12,
- AstraZeneca – 0,
Другою дозою імунізували 410 людей:
- Pfizer-BioNTech – 310 людей,
- Moderna – 55,
- CoronaVac – 45,
- AstraZeneca – 0,
Бустерною дозою імунізували 116 людей:
- Pfizer-BioNTech – 109 людей,
- CoronaVac – 5,
- Moderna – 2.
Станом на 12 лютого в області першою дозою щепили 300 217 людей, що складає 33,36% населення області. Другою дозою імунізували 288 531 людину. Додатковою – 81, бустерною – 9 275.
Що відомо
- Загалом в області виявили 146 389 випадків інфікування коронавірусом, 120 175 людей одужали, а 3 233 померли.
- У лютому 2021 року у Чернівецькій області почали щепити від коронавірусу. Охочі вакцинуватися можуть зробити це у пунктах вакцинації.
- У Чернівцях діє пункт допомоги з генерування ковід-сертифікатів. Суспільне зібрало запитання, з якими звертались чернівчани щодо "Дії" та ковід-сертифікатів.
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