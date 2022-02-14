На Буковині за добу проти COVID-19 вакцинували понад 500 людей

13 лютого в Чернівецькій області проти коронавірусу вакцинували 671 людину. Найбільше щепили препаратом Pfizer-BioNTech – 521.

Про це йдеться на сайті Ради національної безпеки України.

Першою дозою за добу вакцинували 145 людей.

Pfizer-BioNTech – 548 людей,

CoronaVac – 31,

Moderna – 12,

AstraZeneca – 0,

Другою дозою імунізували 410 людей:

Pfizer-BioNTech – 310 людей,

Moderna – 55,

CoronaVac – 45,

AstraZeneca – 0,

Бустерною дозою імунізували 116 людей:

Pfizer-BioNTech – 109 людей,

CoronaVac – 5,

Moderna – 2.

Станом на 12 лютого в області першою дозою 300 217 людей, що складає 33,36% населення області. Другою дозою імунізували 288 531 людину. Додатковою – 81, бустерною – 9 275.

Що відомо

Загалом в області 146 389 випадків інфікування коронавірусом, 120 175 людей одужали, а 3 233 померли.

У лютому 2021 року у Чернівецькій області почали щепити від коронавірусу. Охочі вакцинуватися можуть зробити це у пунктах вакцинації.

У Чернівцях діє пункт допомоги з генерування ковід-сертифікатів. Суспільне зібрало запитання, з якими звертались чернівчани щодо "Дії" та ковід-сертифікатів.

Читайте також

На Буковині дітей позапланово вакцинуватимуть від поліомієліту

Станьте частиною Суспільне Буковина: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи села. Пишіть нам на пошту редакції новин: [email protected]