На Дніпропетровщині зіткнулися вантажівка "Ford" та легковий автомобіль "ВАЗ", внаслідок чого одна людина загинула, троє - травмувалися. Про це йдеться на сайті ДСНС області.
Дорожньо-транспортна пригода сталася 14 лютого близько 5-ої години поблизу селища Пашена Балка Дніпровського району.
Прибувши на місце, рятуальники встановили, що на момент зіткнення в легковику знаходилися чотири людини. Трьох травмованих, двох жінок та чоловіка, до прибуття надзвичайників працівники екстреної медичної допомоги госпіталізували до обласної клінічної лікарні ім.Мечникова.
Тіло ще однієї жінки затисло в понівеченому легковику. Рятувальники вилучили його за допомогою спеціального аварійно-рятувального інструменту.
Деталі ДТП встановлюють правоохоронці.
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