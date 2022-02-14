На Дніпропетровщині зіткнулися вантажівка "Ford" та легковий автомобіль "ВАЗ", внаслідок чого одна людина загинула, троє - травмувалися. Про це йдеться на сайті ДСНС області.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 14 лютого близько 5-ої години поблизу селища Пашена Балка Дніпровського району.

Прибувши на місце, рятуальники встановили, що на момент зіткнення в легковику знаходилися чотири людини. Трьох травмованих, двох жінок та чоловіка, до прибуття надзвичайників працівники екстреної медичної допомоги госпіталізували до обласної клінічної лікарні ім.Мечникова.

Тіло ще однієї жінки затисло в понівеченому легковику. Рятувальники вилучили його за допомогою спеціального аварійно-рятувального інструменту.

Деталі ДТП встановлюють правоохоронці.

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