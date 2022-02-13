COVID-19: на Херсонщині за добу виявили 1234 випадки захворювання

За добу, 12 лютого, в Херсонській області зафіксували 1234 нових лабораторно підтверджених випадки захворювання на COVID-19. Серед них 130 дітей та 36 медичних працівників.

Про це йдеться на сторінці у Facebook Херсонської обласної державної адміністрації.

Найбільше випадків діагностували у жителів Херсонського району - 625. Також захворіли 235 людей з Каховського району, 154 - з Генічеського, 140 - з Бериславського та 80 людей зі Скадовського.

Стан хворих задовільний, 1506 людей перебувають на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом. До медичних закладів госпіталізували 98 хворих.

Померли шестеро людей, одужали 226 жителів області.

Наразі в області 98 932 лабораторно підтверджених випадки захворювання на коронавірус.

Що відомо:

За добу, 11 лютого, в Херсонській області зафіксували 1604 нових лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Серед них 161 дитина та 37 медичних працівників.

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