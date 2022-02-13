У музеї на Рівненщині пропонують знайти ключ від "в'язниці"

Квест "Втеча з в'язниці" у Здолбунівському краєзнавчому музеї з 16 лютого стане доступний для загалу. Про це Суспільному повідомив в.о. директора Олександр Чижевський. Щоб вийти із кімнати, яка стилізована під в'язничну камеру, потрібно знайти ключ.

Здолбунівський краєзнавчий музей розташований у приміщенні колишнього райвідділу НКВС. В його підземеллях були тюремні камери. Саме цей факт з історії будівлі підказав ідею розробити квест "Втеча з в'язниці", пояснив в. о. директора краєзнавчого музею Олександр Чижевський.

"Нари з ватним матрацом, тумба, табурет і вбиральня. Із таким реманентом квест є багаторівневим. Завдання: від розгадати якийсь шифр – до знайти, відкрити, зламати, подумати. Квест розрахований на годину, але ми орієнтувалися на професійних квестерів. Я, якби не знав сценарію, то не вклався б у визначений час", – пояснив Олександр Чижевський.

Фото: Суспільне Рівне

Мета квесту, з його слів, – знайти ключ від дверей. Одночасно у пошуках може бути до десяти учасників.

"Оптимально, як на мене, четверо-п'ятеро людей. До речі, у цій камері дуже холодно, але це ще більший стимул звідси вийти. І, що цікаво, немає фактів про те, що з в'язниці, яка тут була у 40-50 роках минулого століття, бодай комусь вдалося втекти. А у квесті ми поставили таке завдання. У планах додати ще антуражу, щоб люди у формі енкаведистів туди заштовхували", – зазначив Олександр Чижевський.

Фото: Суспільне Рівне

12 лютого квест протестували, а з 16-го він буде доступний для загалу.

Фото: Суспільне Рівне

Квест-кімнату "Втеча з в'язниці" створили у рамках проєкту "Туристичний код громади". Він переміг в обласному конкурсі проєктів розвитку територіальних громад 2021 року. Окрім трьох маршрутів та квест-кімнати, у музеї розробляють ще один квест – по Здолбунову. А також встановлять 16 інформаційних табличок біля історичних будівель міста.

Що відомо

Втекти з в'язниці й вивчити історію: у громаді на Рівненщині втілюють туристичний проєкт.

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