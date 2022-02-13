Шлюб у День закоханих. Як на Полтавщині працюватимуть відділи ДРАЦС 14 лютого

14 лютого на Полтавщині за новим графіком працюватимуть чотири відділи державної реєстрації актів цивільного стану. Про це Суспільному розповіла виконувачка обов’язків завідувачки сектору комунікації Північно-Східного управління Мін’юсту Катерина Марченко.

14 лютого у День закоханих у рамках акції «Кохання поза часом» працюватимуть чотири відділи державної реєстрації актів цивільного стану, зокрема:

Шевченківський відділ у місті Полтава

Відділ у місті Кременчук

Лубенський відділ

Миргородський відділ.

За словами Катерини Марченко, графік роботи цих чотирьох відділів у цей день продовжили на дві години, працюватимуть вони з 08:00 до 20:00. Усі інші — за звичайним графіком понеділка.

Також 14 лютого можливо зареєструвати шлюб за допомогою сервісу Мін’юсту «Шлюб за добу» у рамках заходу «Кохання поза часом». У цей день усі охочі зможуть пофотографуватися у залі біля фотозони, а також подати заяву на реєстрацію шлюбу того ж дня, додала Марченко.

"Для державної реєстрації шлюбу подаються: паспорт громадянина України, паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства заявника, та посвідка на постійне чи тимчасове проживання або інший документ, що підтверджує законність перебування іноземця чи особи без громадянства на території України", —додала Марченко.

За словами Катерини Марченко, на Полтавщині 14 лютого планують одружитися чотири пари. З початку року в області зареєструвати близько 300 шлюбів.

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