У Херсоні відкрився артпростір "Лінза спейс"

У Херсонському планетарії відкрився артпростір. "Лінза спейс" - це і сцена, і майданчик для зустрічей, і філія Музею сучасного мистецтва Херсона.

"Лінза, тому що ми знайшли таке велике дзеркало від телескопа. Лінза – оптимальний інструмент дослідження, допитливості, який дозволяє зробити далеке близьким, а невідоме - відомим", - каже співзасновник артпростору Семен Храмцов.

У телескопічній лінзі все догори дриґом. Космічні апарати виблискують сталлю, а перший космонавт у масці.

Суспільне Херсон

Для когось мотлох, для засновників артпростору – предмети для апсайклінгу. Все, що знайшли у планетарії, переформатували й пристосували під концепцію.

Суспільне Херсон

"Це одна з ідей: об'єднати різний формат, щоб можна було зацікавити різну аудиторію в місті: від концертів живої музики до театру. Ідей багато", - говорить співзасновник артпростору Валентин Дашко.

Джаз ф'южн виконують херсонські та київські музиканти. Авторську музику Crocodile Project не часто почуєш у Херсоні. Гурт багато гастролює і бере участь у фестивалях.

Суспільне Херсон

"У Херсоні мало де можна почути не попмузику, а більш інтелектуальну та цікаву. Я знайомий з музикантами з України й ось намагаємось привозити цікаві проєкти сюди", - каже музикант Антон Косєй.

"Я дуже рада, що у нашому місті є такий простір, де можна послухати живий звук. Сучасну гарну музику. Була на концерті, коли до нас приїжджали з Чікаго. І я вірю, що буде ще багато концертів", - говорить відвідувачка Ольга Крючковська.

Суспільне Херсон

Не лише концертів планується багато, найближчі події – це перформанс з театрального фестивалю "Лютий – февраль", вечірки й лекторії.

"З'явилось покоління, якому не цікаві лише розваги. Хочеться чогось складнішого і глибшого. Насамперед мені це потрібно, і підтягуються такі ж люди до нас", - говорить Семен Храмцов.

Олена Ліщенко.

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