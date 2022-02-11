У Херсоні презентували виставу "Вічність"

"Вічність". Так називається вистава, яку готує херсонський обласний музично-драматичний театр ім. Миколи Куліша. П’єса за твором сербського драматурга Милорада Павича. Режисер Сергій Павлюк. В чому особливості постановки, - дізнавалось Суспільне.

Сьогодні у театрі показали частину вистави, за словами її режисера Сергія Павлюка – це поки сира версія, яка буде ще дороблятися. Головна ідея – це 3 варіанти початку, одна основна частина і три варіанти фіналу розповіді.

Фото: Наталія Тимофєєва/Суспільне.Херсон

"Це театр-меню плюс імерсійний театр, плюс театр, в якому є більше 7-ми сценічних майданчиків. Звідси виникає ідея – а чому і глядача не ознайомити з театром, з його кулуарами? Унікальність цієї вистави в тому, що глядач бере на себе відповідальність за долю персонажа. Ви вирішуєте, персонаж буде живим він чи вона, чи вони обидва будуть живі", - каже режисер Сергій Павлюк.

Сергій Павлюк сказав, що ідея зробити таку виставу виникла у нього 2 роки тому. Весь цей час тривала робота, прем`єра переносилась. Говорить – ця робота для нього є певним викликом.

"Це цікава тема. Я маю можливість, як правильно сказати? Епатувати можливо. Це прикольно, не бачив сенсу відмовлятися від цієї ідеї", - каже режисер.

Фото: Наталія Тимофєєва/Суспільне.Херсон

Прем`єра вистави "Вічність" відбудеться 23 лютого. В ній будуть задіяні 16 акторів, сказав Сергій Павлюк. Виставу зможуть відвідати не більше 120 глядачів одночасно.

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