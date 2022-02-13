У Німеччині обирають президента. На вибори запросили Меркель

Федеральні збори Німеччини 13 лютого проведуть вибори нового президента країни. Цю посаду з 2017 року обіймає ексміністр закордонних справ Франк-Вальтер Штайнмаєр, який є головним кандидатом у лідери країни.

Про це повідомляється на сайті Бундестагу.

Крім Штайнмаєра, на президентську посаду претендують:

Герхард Траберт, лікар з Майнца;

Макс Отте, економіст та професор;

Штефані Гебауер, астофізик.

Зазначається, що на вибори запросили колишню канцлеру Німеччини Ангелу Меркель. Також федеральні землі направили до Федеральних зборів інших відомих особистостей. Зокрема, там будуть присутні учений та космонавт Олександр Герст, вірусолог Крістіан Дростен, футболісти національної збірної, музичні виконавці та актриси.

Президент Німеччини обирається Федеральними зборами терміном п'ять років. Він займається переважно представницькими функціями. Кількість термінів обмежена двома. Штайнмаєр вперше очолив країну у 2017 році.

До складу Федеральних зборів входять 1472 представники німецьких земель та депутати Бундестагу.

Що відомо

28 травня 2021 року президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив про намір балотуватися на другий президентський термін.

Штайнмаєр з 1975 року є членом Соціально-Демократичної партії Німеччини. До обрання президентом він обіймав посади міністра закордонних справ та віцеканцлера країни.

8 грудня 2021 року парламент Німеччини призначив новим канцлером Німеччини лідера Соціал-демократичної партії Німеччини Олафа Шольца. Він замінив на цій посаді Ангелу Меркель, яка очолювала німецький уряд 16 років.

Читайте також

Вибори в Німеччині: хто має шанс сформувати коаліцію та як новий уряд співпрацюватиме з Україною

Стабільність, мігранти й провали на міжнародній арені. Якою була Німеччина за Меркель

Кінець епохи Меркель. Олаф Шольц став канцлером Німеччини

Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу