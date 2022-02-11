Зробити кардіограму, загальний аналіз сечі, виміряти тиск, сатурацію і рівень глюкози в крові. Усі ці дослідження тепер можна провести в сільських амбулаторіях та ФАПах Менської громади. Там отримали нові діагностичні комплекси, які дають змогу зробити першочергові медичні обстеження прямо в селі й за кілька хвилин передати їх результати сімейному лікарю.

Усього у Менській громаді 6 амбулаторій і 18 ФАПів. Діагностичних систем отримали 11. Дві з них будуть у Киселівській та Макошинській амбулаторіях, ще 9 – у сільських ФАПах, розповіла гендиректорка Менського центру первинної медико-санітарної допомоги Наталія Корнієнко.

"На сьогодні у нас одне питання – покращення послуги. Що значить покращити послугу? Це зробити її більш наближеною до населення, зокрема, до сільського населення, та більш якісною, розширеною. Тому отримання цих комплексів наразі для нас дуже є актуальним".

ФОТО: Суспільне Чернігів Наталія Корнієнко

Тепер фельдшер прямо на місці може, окрім тиску, виміряти сатурацію, температуру, зробити аналіз крові на глюкозу та аналіз сечі, кардіограму і спірометрію.

"Це дає змогу визначати захворювання органів дихання у пацієнтів і запобігти захворюванню: і хронічний бронхіт, і бронхіальну астму у пацієнтів", – пояснила завідувачка ФАПу у Куковичах Світлана Лавська.

ФОТО: Суспільне Чернігів Світлана Лавська

Вона обслуговує майже 800 людей із трьох сіл, як у ФАПі, так і вдома, до 30 на день.

Маршрутки в село не ходять, щоб доїхати до лікарні в Мену, треба наймати таксі.

Діагностична система мобільна, у будь-який момент фельдшер може зібрати її в рюкзак і піти на виклик додому до пацієнта. Усі результати аналізів і досліджень зберігаються в хмарному сховищі, їх може переглянути сімейний лікар.

Така система спрощує і пришвидшує отримання першочергових медичних даних про стан здоров’я пацієнта.

"Плюс у тому, що ці обстеження можна зробити на відстані. Тобто якщо людина знаходиться в селі, наприклад, є проблеми з приїздом в даних заклад або людина тяжко хвора і не може через стан здоров’я дістатися до своєї найближчої амбулаторії, тоді це обстеження є максимально простим, швидким і корисним для нас як для лікарів", – сказала терапевт Менського центру ПМСД Марина Халус.

ФОТО: Суспільне Чернігів Марина Халус

Виходячи з цієї інформації, лікар може зрозуміти, чи треба пацієнту додаткові обстеження або консультація вузькопрофільного спеціаліста і, в разі потреби, одразу дати на них направлення.

Загальна вартість діагностичних комплексів – понад мільйон гривень. Закупили їх за гроші програми DOBRE "Децентралізація приносить кращі результати". Вона фінансується Сполученими Штатами Америки. Один із напрямків проєкту – покращення послуг, які оберуть жителі громади. 80% людей проголосували за медичні послуги, розповів секретар Менської міської ради Юрій Стальниченко.

ФОТО: Суспільне Чернігів Юрій Стальниченко

"Варіантів було безліч, але ми все-таки зупинилися на тому, щоб розвивати телемедицину, оскільки даний напрямок дасть можливість не тільки сконцентруватися на місті Мена, а і достукатися до кожного жителя, провести швидко діагностику, поставити якісний діагноз і виписати лікування. Саме тому робоча група пропонувала саме телемедицину".

На минулому тижні громада отримала обладнання. За умовами участі в програмі, ще 15 ноутбуків і 19 принтерів вони мають придбати власним коштом. У села, які наразі не отримали діагностичні комплекси, їх, можливо, докуплять пізніше, сказав Стальниченко.

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