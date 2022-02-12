Свято винограду: на Одещині розпочались урочистості з нагоди Трифон Зарєзан

У Болграді Одеської області 12 лютого розпочали святкувати Трифон Зарєзан — народний день вина та виноградарів. За календарем урочистості стартують 14 лютого, втім цьогоріч організатори вирішили перенести їх на вихідні дні. Про це повідомляє кореспондентка Суспільного, яка побувала на заході.

Трифон Зарєзан традиційне свято болгар, у тому числі й бесарабських. У ході святкувань виноградарі та їх гості збираються на частування та п'ють вино із келихів, до яких опускають виноградні гілочки — символ гарного врожаю.

Суспільне Одеса

Після застілля групи людей вирушають будинками, де їх, згідно з обрядом, мають також пригостити вином. За повір'ям, яким вином людей пригощають, такий і буде врожай винограду наступного року.

Суспільне Одеса

Свято було започатковано на честь християнського священника Трифона, якого стратили у Нікеї у 250 році. За легендою, в той день на усі виноградники навколо напали комахи. Тоді виноградарі призвали святого Трифона захистити їх.

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