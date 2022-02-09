У Чернівцях в депо обслуговують майже 70-річні паровози. Вони досі курсують — возять туристів. Також їх замовляють для зйомок фільмів та кліпів. Раніше паротяги перевозили вантаж по усьому Радянському Союзі.

Про це Суспільному розповів машиніст паровозу Степан Крижанівський.

За його словами, таких паротягів в Україні залишились одиниці. А професію машиніста паровозу уже не здобувають — останній випуск був у 1990 році.

"Ні машиністів паровозів, ні помічників, ні кочегарів уже не навчають. Тут залишись декілька людей, які знають паротяг і готують його", — каже Крижанівський.

Суспільне Буковина Машиніст Степан Крижанівський показує паровоз

Перед виїздом паровоз готують за тиждень. Перевіряють на справність та замінюють деталі. Колеса та всі з'єднання обстукують молотком, щоб подивитися, чи не послабились гайки та кріплення. Також перевіряють, чи є мастило.

Суспільне Буковина Колеса паровозу

Для поїздки потрібен машиніст, його помічник та кочегар. Усі вони перебувають у кабіні машиніста.

Суспільне Буковина Степан Крижанівський у кабіні машиніста

Щоб паротяг почав рух, його починають запускати за дві години. У топці розпалюють вугілля, яке нагріває воду. Вона перетворюється у пару, її подають і рушають. Важелем можуть обирати напрям руху — вперед або назад.

"А вода у них постійно. Ми так робимо, щоб не ржавіли труби, котел", — каже машиніст.

Суспільне Буковина Топка, в яку кидають вугілля, розташована у кабіні машиніста

"У паротязі є швидкомір. Він як чорний ящик у літаку. Пише швидкість, гальма", — розповідає машиніст.

Загалом два паровози обслуговує бригада з п'ятьох людей. Колектив став менший, бо з роками меншає замовлень.

"Бувало, виїжджали у рік до десяти разів. А зараз двічі на рік", — каже машиніст.

Суспільне Буковина Паротяги у локомотивному депо у Чернівцях

Наступний виїзд паровозу планують на травневі свята.

Що відомо

Паровоз зібрали у 1953 в Угорщині.

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