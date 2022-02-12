У Рівному відбулась пересувна виставка "Наука – це вона" про 12 науковиць

У Рівному 11 лютого пройшла пересувна виставка "Наука – це вона", яку приурочили до дня жінок та дівчат в науці. Її організатори мали на меті зацікавити молодь наукою та розвінчати міфи про те, що наука – виключно чоловіча справа. Загалом на виставці розповіли про 12 жінок-науковиць.
Всеукраїнську пересувну виставку "Наука – це вона" представили 11 лютого в Рівненській обласній бібліотеці для молоді. Її створили у рамках просвітницького арт-проєкту, який знайомить з українськими науковицями 20-21 століть.
До створення виставки долучилися і рівнянки. Зокрема, студентка Богдана Якобчук написала есе про біологиню Ганну Єльську і його включили в проєкт.
"Це дуже відома українська мікробіологиня, її найбільшими досягненнями є дослідження біосинтезу білка у вищих еукаріотів – те, чого на той час ніхто не робив у світі і досі мало де роблять. Вона була президенткою Української Академії Наук, зараз вона курує проєкти і досі залишається однією з провідних мікробіологинь в Україні", – розповіла переможниця конкурсу Богдана Якобчук.
На виставці представили розповіді про 12 жінок, які попри конкуренцію з чоловіками, змогли зробити внесок у розвиток науки, повідомила бібліотекарка Анастасія Савіна. За її словами, мета арт-проєкту – зацікавити молодь наукою та спростувати міф про те, що наука це виключно чоловіча справа.
Подібний захід вже проводили у Києві влітку 2021 року. Тоді, зокрема, провели й навчання для дівчат у STEMпослідовність курсів або програм навчання, яка готує учнів до успішного працевлаштування, до освіти після школи або для того й іншого, вимагає різних і більш технічно складних навичок, зокрема із застосуванням математичних знань і наукових понять, де S – science, T – technology, Е – engineering, М – mathematics.-сфері.
Що відомо
- За інформацією заступника голови Рівненської ОДА Сергія Подоліна, станом на 11 лютого в області нараховують 1 670 науковиць у складі науково-педагогічного персоналу закладів вищої освіти Рівненщини. Серед них 204 жінки – доктори наук, 981 – кандидатки наук, доктори філософії, ще 152 – професорки та 696 доцентів. Загалом на Рівненщині жінки в науці становлять понад 50%.
- Рівненська обласна рада та ОДА прийняли програми підтримки наукових фахівців, зазначив Сергій Подолін. Зокрема у 2021 році вручили п’ять премій по 15 тисяч гривень. Більшість з номінантів були жінки.
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