У Рівному відбулась пересувна виставка "Наука – це вона" про 12 науковиць

У Рівному 11 лютого пройшла пересувна виставка "Наука – це вона", яку приурочили до дня жінок та дівчат в науці. Її організатори мали на меті зацікавити молодь наукою та розвінчати міфи про те, що наука – виключно чоловіча справа. Загалом на виставці розповіли про 12 жінок-науковиць.

Всеукраїнську пересувну виставку "Наука – це вона" представили 11 лютого в Рівненській обласній бібліотеці для молоді. Її створили у рамках просвітницького арт-проєкту, який знайомить з українськими науковицями 20-21 століть.

Фото: Суспільне Рівне Загалом на Рівненщині нараховують 1 670 науковиць, це понад 50% від загальної кількості

До створення виставки долучилися і рівнянки. Зокрема, студентка Богдана Якобчук написала есе про біологиню Ганну Єльську і його включили в проєкт.

"Це дуже відома українська мікробіологиня, її найбільшими досягненнями є дослідження біосинтезу білка у вищих еукаріотів – те, чого на той час ніхто не робив у світі і досі мало де роблять. Вона була президенткою Української Академії Наук, зараз вона курує проєкти і досі залишається однією з провідних мікробіологинь в Україні", – розповіла переможниця конкурсу Богдана Якобчук.

Фото: Суспільне Рівне Ганна Єльська – одна з науковиць, серед представлених на виставці. Вона авторка дослідження про біосинтез білка у вищих еукаріотів

На виставці представили розповіді про 12 жінок, які попри конкуренцію з чоловіками, змогли зробити внесок у розвиток науки, повідомила бібліотекарка Анастасія Савіна. За її словами, мета арт-проєкту – зацікавити молодь наукою та спростувати міф про те, що наука це виключно чоловіча справа.

Подібний захід вже проводили у Києві влітку 2021 року. Тоді, зокрема, провели й навчання для дівчат у STEM-сфері.

Що відомо

За інформацією заступника голови Рівненської ОДА Сергія Подоліна, станом на 11 лютого в області нараховують 1 670 науковиць у складі науково-педагогічного персоналу закладів вищої освіти Рівненщини. Серед них 204 жінки – доктори наук, 981 – кандидатки наук, доктори філософії, ще 152 – професорки та 696 доцентів. Загалом на Рівненщині жінки в науці становлять понад 50%.

Рівненська обласна рада та ОДА прийняли програми підтримки наукових фахівців, зазначив Сергій Подолін. Зокрема у 2021 році вручили п’ять премій по 15 тисяч гривень. Більшість з номінантів були жінки.

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