На Вінниччині підтвердили 720 випадків коронавірусу

На Вінниччині підтвердили 720 нових випадків коронавірусу. Це на 242 менше, аніж напередодні. Одужали 1 060 пацієнтів. Летальних випадків медики зафіксували дев'ять. Такі дані МОЗ України станом на ранок дванадцятого лютого.

Від початку пандемії на Вінниччині COVID-19 лабораторно підтвердили у 143 783 мешканців області. З них одужали 118 204 пацієнти. Від ускладнень, спричинених цією хворобою, померли 3 430 людей.

Першою дозою вакцини щеплення від коронавірусу за добу зробив 781 вінничанин (всього 602 524 людини). Другою дозою імунізувалися 1 087 мешканців області (всього 568 724). Бустерною дозою вакцинувалася 1 391 людина (всього 25 321), а додатковою — дев'ять людей (всього 234 вінничан).

За добу 11 лютого в Україні підтвердили 38 212 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 3 029 дітей та 864 медпрацівники.

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