З 14 лютого вінницькі школярі навчатимуться у звичайному режимі

Учні 5-11 класів шкіл Вінницької ТГ з чотирнадцятого лютого навчатимуться у звичайному режимі. Відповідне рішення одинадцятого лютого прийняла комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, йдеться на сайті міськради.

"У Вінниці знижуються темпи зростання захворюваності на гострі вірусні інфекції, грип та COVID-19 серед дітей шкільного віку. Тому з наступного тижня до навчання у звичайному режимі повертаються учні 5-11 класів та вихованці закладів позашкільної освіти", — йдеться у дописі.

Дистанційно навчатимуться класи, які перебувають на самоізоляції.

Учні початкових класів навчалися ж у звичайному режимі.

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