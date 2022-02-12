На Тернопільщині за добу COVID-19 виявили у 812 осіб

У 812 жителів Тернопільщини підтвердили COVID-19 за добу. Від коронавірусу померло 4 людей. Одужання підтвердили у 642 осіб. Медики провели 2 014 досліджень методом ПЛР.

Про це повідомили на сторінці ДУ "Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України".

Географія поширення нових випадків:

Кременецький район (91 особа): Борсуківська сільська ОТГ – 6, Великодедеркальська сільська ОТГ – 3, Кременецька міська ОТГ – 44, Лановецька міська ОТГ – 14, Лопушненська сільська ОТГ – 3, Почаївська міська ОТГ – 10, Шумська міська ОТГ – 11.

Тернопільський район (603 особи): Байковецька сільська ОТГ – 22, Бережанська міська ОТГ – 24, Білецька сільська ОТГ –12, Великоберезовицька селищна ОТГ – 71, Великобірківська селищна ОТГ – 13, Великогаївська сільська ОТГ – 13, Збаразька міська ОТГ – 49, Зборівська міська ОТГ – 8, Золотниківська сільська ОТГ – 4, Іванівська сільська ОТГ – 8, Козівська селищна ОТГ – 36, Козлівська селищна ОТГ – 4, Купчинецька сільська ОТГ – 3, Микулинецька селищна ОТГ – 8, Нараївська сільська ОТГ – 3, Озернянська сільська ОТГ – 6, Підволочиська селищна ОТГ – 9, Підгаєцька міська ОТГ – 13, Підгороднянська сільська ОТГ – 10, Саранчуківська сільська ОТГ –5, Скалатська міська ОТГ – 32, Теребовлянська міська ОТГ – 23, Тернопільська міська ОТГ – 227.

Чортківський район (118 осіб): Білобожницька сільська ОТГ – 1, Більче-Золотецька сільська ОТГ – 1, Борщівська міська ОТГ – 15, Бучацька міська ОТГ – 9, Васильковецька сільська ОТГ – 7, Гусятинська селищна ОТГ – 10, Заводська селищна ОТГ – 1, Заліщицька міська ОТГ – 7, Копичинецька міська ОТГ – 3, Мельнице-Подільська селищна ОТГ – 3, Монастириська міська ОТГ – 12, Нагірянська сільська ОТГ – 5, Скала-Подільська селищна ОТГ – 15, Товстенська селищна ОТГ – 5, Трибухівська сільська ОТГ – 3, Чортківська міська ОТГ – 21.

Загалом від початку пандемії на COVID-19 в області захворіли 140 648 осіб, з них 113 438 вже видужали та 2 323 людей померли.

Що відомо