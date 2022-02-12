На вихідних 12-13 лютого на переважній більшості території України, крім півдня, очікується мокрий сніг, подекуди з дощем, на дорогах ожеледиця. У Карпатах кількість снігу досягне 7-19 міліметрів.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
За даними синоптиків, поле опадів рухатиметься на схід, тому вже вдень 12 лютого вони припиняться у західних областях, а потім по всій Україні.
Так, у Києві та області 12 лютого вночі та вдень синоптики прогнозують сніг з дощем, денна температура коливатиметься від +1 до +5°C, вночі – від -1 до +2. У неділю, 13 лютого, опади припиняться. Вдень у столиці зберігатиметься плюсова температура +5..+7 °C, а вночі знизиться до -9°C. У регіоні вдень стовпчики термометрів коливатимуться у межах +3…+6 °C, вночі покажуть -5… -8 °C.
На півночі країни у суботу, 12 лютого, також очікується мокрий сніг з дощем, денна температура становитиме +1…+4 °C, нічна -1…-2 °C. У неділю буде без опадів, вдень температурні показники суттєво не зміняться, а вночі очікується мороз до -11…-13 °C.
У східних областях 12 лютого синоптики прогнозують сніг і мокрий сніг, вдень +2…+4 °C вночі 0…+2 °C. Наступного дня опадів не передбачається, вдень повітря прогріється максимум до +3°C, вночі опуститься до -6°C.
На півдні країни упродовж вихідних пануватиме суха та відносно тепла погода. У суботу, 12 лютого, вдень очікується +6…+8 °C, вночі +1…+3 °C. 13 лютого денна температура опуститься на кілька градусів, вночі — до -5 °C.
У західному регіоні 12 лютого вночі йтиме мокрий сніг з дощем, а температура повітря коливатиметься в межах -1…-4 °C. Вдень зберігатиметься плюсова температура до +6 °C, без опадів. У неділю, 13 лютого, у західних областях буде ясно та потеплішає вдень до +5…+7 °C, вночі утримається морозна погода -7…-9°C.
"Вночі в Карпатах кількість снігу досягне критерію небезпечного явища, тобто 7-19 міліметрів", — додали в Укргідрометцентрі.
Що відомо
- За даними Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, метеорологічна зима прийшла до Києва на три тижні пізніше за кліматичну норму.
- На Алясці зафіксували нові температурні рекорди.
- Всесвітня метеологічна організація зафіксувала новий температурний рекорд в Арктиці — 38°C тепла.
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