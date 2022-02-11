У Тернополі відправили панахиду за загиблим військовослужбовцем

В 44 окремій артилерійській бригаді імені гетьмана Данила Апостола вшанували пам’ять військовослужбовця Миколи Мельника. Про це повідомив Суспільному командир бригади полковник Роман Дудченко.

"Знову і знову печально дзвонить наш Дзвін Пам’яті. Знову " гарячий" 2015 рік. 7 років тому, 11 лютого загинув в районі Торецька (Донецька область) військовослужбовець нашої бригади", – зазначив командир бригади полковник Роман Дудченко.

На честь загиблого героя у бригаді проведено вшанувальні заходи – приспущено прапор України, капелан протоієрей Михайло відслужив поминальну панахиду, пролунав Дзвін Пам’яті, салютна команда тричі салютувала залпом зі стрілецької зброї, а військовослужбовці вшанували світлу пам'ять воїна Миколи хвилиною мовчання.

Микола Мельник – український військовик, солдат 44-ї окремої артилерійської бригади Збройних сил України. Працював механізатором, слюсарем, їздив з братом до Києва на заробітки. 11 лютого 2015 р. загинув від осколкового поранення у голову – під час обстрілу терористами побіля Дзержинська.

За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі під час російсько-української війни, нагороджений орденом "За мужність" III ступеня.

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