"Вічність": херсонський театр готується до прем’єри

Херсонський обласний академічний музично-драматичний театр ім.М.Куліша готується представити глядачу виставу "Вічність" за твором сербського драматурга Милорада Павича. Суспільне поспілкувалось із режисером вистави Сергієм Павлюком та актором, який виконує одну із головних ролей, Олександром Мудрим.

"Іноді режисер стикається з проблемою, яку виставу поставити, щоб і йому було цікаво, і глядача здивувати. Тому і потрібно шукати нові форми. Мені пощастило. "Вічність і ще один день" Милорада Павича як ідею для постановки мені "подарував" Віталій Малахов. На жаль, цього року його не стало. Він працював режисером у Київському театрі на Подолі. Я звернувся до нього з проблемою: не знаю, що хочу поставити. Тоді він мені і відкрив Павича. До цього я вивчав його творчість ще студентом, але тоді для мого розуму це було занадто. Хоча не скажу, що зараз буде легше. Ідея цікава, але сама п’єса дуже складна. Для тих, хто не знайомий із творчістю цього автора, буде дуже складно до кінця зрозуміти, про що цей матеріал. Але я дуже радий, що, завдячуючи саме Віталію Малахову, я відкрив для себе цю п’єсу", - розповів Сергій Павлюк.

Щоб зрозуміти Павича, режисер радить прочитати "Хазарський словник". Каже, що цей роман приніс автору найбільшу славу.

"Це - потужна гіперлітература, де читач може сам обрати, що він хоче читати. Він може переходити на фінал та читати до початку, або читати зсередини, тобто книжка-гра і читач сам обирає, як він буде її читати", - говорить Сергій Павлюк.

Фото: сайт Херсонський обласний академічний музично-драматичний театр ім.М.Куліша Сергій Павлюк, головний режисер херсонського театру

Гіперлітературою називає "Вічність" і виконавець однієї із головних ролей Олександр Мудрий.

"Ми працюємо за виставою сербського драматурга Милорада Павича "Вічність і ще один день". Ця робота є не надто популярною, але надзвичайно цікава як літературний твір. Такий різновид літератури і називається гіперлітература, де як читачу, так і глядачу, окрім того, щоб розуміти матеріал, треба ще й самому робити вибір, як будуть розвиватися ті чи інші події», - розповідає актор.

Дійство відбувається за формулою 3+1+3. Глядач з трьох варіантів обирає зав’язку п’єси і яким буде фінал. Основна частина – це те, що пропонує автор.

"Як на мене, ідея дуже цікава, враховуючи, що наш театр має більше восьми сценічних майданчиків не лише в театрі, в театрі - шість. Тому мені і спала на думку така ідея, чому б не об’єднати театральне меню, яке задає автор, з імерсивним театром, вже відомим херсонському глядачу за виставою Евгенія Резніченка "Сон літньої ночі" за Шекспіром. Там глядач разом з акторами ходить лісом, рухається разом з персонажами, те саме ми вирішили зробити в самому театрі", - розповів Павлюк.

Щоб обрати шлях на початку та фінал, глядачі голосуватимуть. Тому до вистави ні режисер, ні актори не знатимуть, як щоразу розвиватиметься дійство.

"Це - новий досвід для всіх абсолютно: і акторів, які задіяні, і для глядачів. Є безліч варіантів вистави, тому що вона буде щоразу різна", - каже Олександр Мудрий.

Скільки людей задіяні у виставі "Вічність", не може сказати навість режисер. За його словами, постійно все змінюється: ролі, персонажі, музичний супровід.

"Я постійно когось знімаю з ролі, повертаю, з’являються нові персонажі, повертаю старих персонажів, до 20 персонажів будуть присутні. Оркестр я планував задіяти, поки зняв, але до прем’єри є ще два тижні, може я і передумаю і поверну і балет, і оркестр. Політ фантазії нескінченний може бути. Загалом задіяна молодь, є також і старші актори, я їх узяв для підтримки, щоб молоді було цікавіше. Враховуючи, що в нас склад акторський великий, то задіяна майже вся акторська трупа", - розповідає режисер вистави.

Фото: сайт Херсонський обласний академічний музично-драматичний театр ім.М.Куліша Олександр Мудрий, актор херсонського театру

Один актор у виставі може грати кількох персонажів. Все залежить від того, який шлях обере глядач, каже актор Олександр Мудрий.

"У мене у виставі декілька ролей. У пролозі я виконую одну роль, також я задіяний в одній із зав’язок і в одному з варіантів фіналу. Все залежить від вибору глядача. Тому в одному варіанті я можу виконувати дві ролі, в іншому три. Це треба дивитись, щоб зрозуміти, чому так. Всі мої герої відрізняються один від одного. Кожна роль – це така акторська робота, де необхідно пробудовувати образ, характер того чи іншого героя. Але враховуючи концепцію формату, це буде відрізнятися від усього того, що глядач до цього бачив на сцені херсонського театру. Можливо, буде не зовсім все зрозуміло одразу, але я сподіваюсь, розумний херсонський глядач оцінить всі наші намагання зробити дещо цікавеньке", - розповів Мудрий.

Наразі у театрі триває підготовча робота до спектаклю: вже розробили макети декорацій та костюмів, готують сцени. Задіяні всі, щоб вже 23 лютого глядач зміг побачити нову роботу херсонського театру.

Що відомо:

Милорад Павич – сербський поет, прозаїк, літературознавець, перекладач. Його твори перекладені 30 мовами.

В Україні п’єса Павича "Вічність та ще один день" ще не була у постановці жодного театру.

Імерсивний театр – це одна з популярних форм сучасного інтерактивного театру, де глядача намагаються "занурити" в події, що розгортаються на сцені під час вистави.

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