Виставку картин "Графічне Закарпаття" відкрили в Ужгороді

Виставку "Графічне Закарпаття" презентували 11 лютого в галереї "Ужгород". Роботи представили 28 закарпатських художників, — розповів Суспільному організатор заходу, голова обласної організації спілки художників України Борис Кузьма. За його словами, таку експозицію організували вже вп’яте.

"Тут представлені не лише члени спілки. Є кілька і молодих художників. Ми кожному даємо можливість показати себе, свою роботу, свою творчість, і представити її на такому рівні. Ми можемо в кожного автора бачити свою власну техніку, своє світосприйняття, свої можливості. Цим і цікава виставка", — розповів Борис Кузьма.

Суспільне Закарпаття

За його словами, через "червону" зону на Закарпатті, на відкриття не запрошували відвідувачів. З-поміж авторів, які представили свої роботи, був ужгородський художник Ярослав Дуленко.

"Художнику важливо виставити свої роботи на фоні інших майстрів, інших робіт, і подивитись загальний вигляд — який рівень, і свій, і інших. Це дуже хороший стимул, щоб тримати рівень, тому що зараз молоді автори дуже активні й талановиті. Тому треба працювати, щоб тримати ту планку", — сказав художник.

Суспільне Закарпаття

За словами Бориса Кузьми, виставка триватиме до кінця лютого.

Читайте нас у Telegram, Viber та Instagram