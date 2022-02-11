Тернополянка вивчає вплив пестицидів на риб

31-річна тернополянка Оксана Горин вивчає вплив пестицидів і фармацевтичних відходів на риб. Цьогоріч жінка отримала науковий ступінь доктора філософії в галузі біології. До Міжнародного дня жінок у науці біологиня розповіла Суспільному про свою роботу та чому обрала цей шлях.

Тернополянка Оксана Горин займається наукою понад 10 років. Зараз жінка вивчає вплив пестицидів на водні організми, зокрема на риб.

"Це дає змогу передбачити, як стоки з полів, перенесення добрив, недотримання норм внесення добрив буде впливати на поля, але і на інші екосистеми. Вони дозволяють передбачити, як ці речовини вже у доволі низьких концентраціях можуть впливати на здоров’я людини", – каже Горин.

Над дослідженнями, розповідає Оксана Горин, працює команда науковців – це п’ятеро людей. Для цього використовують акваріумних рибок, яких купують в зоомагазинах.

"Після кількох днів аклімації, ми починаємо додавати кожній з дослідних груп певну концентрацію діючої речовини, яку ми досліджуємо. Після закінчення експозиції, рибок омертвляють дією певно ефірного наркозу, або критично низьких температур. І відбираються тканини для подальших досліджень. Це може бути кров для вивчення пошкодження еритроцитів. Печінка, в якій ми визначаємо більшість показників. А також в деяких випадках тканини мозку", – каже Горин.

Оксана зацікавилася біологією у школі. Жінка каже, цей предмет давався їй легко:

"Рослини, тварини, як воно все живе взаємодіє між собою. Це стосується безпосередньо кожного.

Завжди цікаво, завжди є, що шукати, що почитати і де використати ці знання. Батьки мене завжди підтримували у моїх рішеннях, навіть, якщо вони були доволі спонтанними чи здавалися їм незвичними або незрозумілими".

Також Оксана хоче викладати в університеті. Цьогоріч, каже, закінчила аспірантуру.

"Це робота вже не з учнями, а з студентами, з трохи іншим баченням, трохи дорослішими, з тими людьми, які свідомо вибрали напрям біології. У них інша мотивація, вища зацікавленість цим предметом", – каже Горин.

Оксана Горин розповідає, коли вирішила присвятити себе науці – зрозуміла, що особисте життя влаштувати буде складно:

"Того що і одне, і друге, щоб воно було успішно реалізоване, воно вимагає дуже багато ресурсів, багато віддачі. Етап лабораторних досліджень йде блоками, і зазвичай тоді в лабораторії можна бути від ранку до пізньої ночі. Наш рекорд з колегами – перша ночі, коли ми виходили з роботи, бо десь щось пішло не так, десь щось пішло довше, ніж ми думали. Дуже популярна фраза, коли я навчалася, жінка -науковець – це вже не жінка, але ще і не науковець. Зараз, на щастя, від цього вже відходять, але це зустрічається".

Міжнародний день жінок і дівчат у науці відзначають щорічно 11 лютого. Заснувала цей день Генеральна Асамблея ООН у 2015 році.