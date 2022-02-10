"Яма на ямі". У громаді на Вінниччині просять відремонтувати об'їзну

Відремонтувати обʼїзну у Літині просять мешканці вулиці Вінницької. Влітку тут провели ямковий ремонт, але знову на двох ділянках — ями, розповідає місцевий мешканець Володимир Барабаш.

Фото: Суспільне

Чоловік живе поряд з однією аварійною ділянкою дороги. Там же стоїть знак пішохідного переходу, але ані розмітки на дорозі, ані тротуару немає. Ями водії обʼїжджають ледь не під парканом Володимира. Або змушені їхати по зустрічній смузі. Їм важко розминутися.

" Капітального ремонту дорога не бачила, я вам навіть не скажу коли. Напевно, коли її ремонтували повністю. Я тут проживаю 4 роки, 20 років працював у райвідділі, то вона бачила лише ямковий ремонт", — каже Барабаш.

При вʼїзді у Літин зі сторони Вінниці стоїть знак, який забороняє проїзд фурам у селище. Автомобілі повертають праворуч, на вулицю Вінницьку — і потрапляють на суцільні ями та калюжі.

Фото: Суспільне

Лілія Семеняк живе одразу за поворотом, біля ще однієї аварійної ділянки. Її паркан увесь у болоті, але, каже жінка, це не найстрашніше. Від гуркоту вантажного транспорту у будинку важко всидіти, не те, що спати вночі.

Її сусідка Надія Вебер розповідає, збирали підписи, аби скасували обʼїзд цією дорогою, бо вона не витримує навантаження.

Очільник Літинської селищної ради Анатолія Бичка - саме тоді, коли ми зайшли по коментар терміново у справах відʼїхав у Багринівці.

Фото: Суспільне

Керівник житлово-комунального господарства та комунального майна Олег Головащенко каже, про проблему з дорогою знають. І раді були б її поремонтувати, але грошей немає. Дорога — місцевого значення, за кошторисом на її капітальний ремонт потрібно 15 млн. грн.

"Дійсно, дорога в жахливому стані. Які кошти в нас є, ми робили там ямкові ремонти в 21 році. В цьому році там в одному місті розбилися ями, то ми засипали сумішшю. Зрозуміло, що це не ремонт", — говорить Головащенко.

Фото: Суспільне

Головащенко розповідає, зверталися до служби місцевих автомобільних доріг та обласної адміністрації, аби цій дорозі дали статус державної. Але не отримали жодної відповіді. Пустити фури через селище на вʼїзд і виїзд, каже, теж не можуть, бо тоді у центрі дорогу буде не можливо перейти.

Фото: Суспільне

Допоки чиновники думають, хто ж має ремонтувати дорогу та за які гроші, водії власним коштом ремонтують колеса, які б’ються об ями та ходові, що через таку дорогу ламаються, — каже місцева Надія Вебер. Біля її хати три дні, поки лагодив фуру стояв водій з Грузії. А пішоходам під час переходу дороги потрібно і під ноги дивитися, аби не стати в яму , і по боках, аби фура не збила.

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