Розчищають кладовище: у селі на Вінниччині заготовляють дрова для школи та храму

14 складометрів дров для шкільної котельні та місцевого храму заготовали мешканці села Прибузьке Лука-Мелешківської ТГ. Від сухостою місцеві розчищають кладовище. Пізніше тут планують встановити огородження та побудувати капличку. Про це Суспільному розповів голова громади Богдан Августович.

Суспільне Вінниця

На розчистку кладовища місцевих зібрала Анжела Липа. Жінка говорить, що за чотири дні роботи вдалося не лише розчистити та прибрати від сміття територію, а й заготувати 14 складометрів дров.

"Тут поховання є ще 30 років. Це закинуте кладовище. Жителям неприємно на це дивитися, тому що тут поховані чиїсь родичі. Треба його облагородити, бо це лице нашого села", — каже Анжела Липа.

Суспільне Вінниця

Голова громади Богдан Августович каже, що після того, як кладовище розчищать, візьмуться за огородження. У планах і будівництво тут каплички. Люди працюють безкоштовно. Транспортом та пальним для бензопил забезпечила громада.

Суспільне Вінниця

"Це територія старого кладовища. Тут уже сім років ніхто нічого не прибирав. І от цього року вирішили навести порядок. Тут близько гектара, і це не один тиждень роботи", — каже Богдан Августович.

Суспільне Вінниця

Заготовлені дрова підрізають на спеціальному станку. Їх відвезуть до шкільної котельні. Опалюватимуть і школу, і дитячий садок, каже директор Олег Студілко. Нині у Прибузькій школі навчаються 127 учнів, а дитсадок відвідують 43 дитини. Щоправда, говорить Студілко, дрова використовуватимуть для обігріву приміщень наступної зими, бо ті ще мають підсохнути.

Суспільне Вінниця

До благоустрою кладовища у Прибузькому десятого лютого доєдналися 15 людей. Наступний етап прибирання запланований на неділю, 13 лютого. Тоді, каже Богдан Августович, на толоку зможе прийти більше жителів.

Кладовище розчищають четвертий день, розповідає жителька села Анастасія Яковленко. Це перший день, коли вона допомагає односельцям. Робота важка, втім — не втомилася.

Суспільне Вінниця

Долучилася до прибирання і Валентина Яковлева. Жінка працює листоношею. Каже, повз кладовище проходить кілька разів на день. Те, що бачить, їй не подобається, тож вирішила допомогти односельцям.

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