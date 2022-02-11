Спустилися драбиною: з пожежі на Волині врятували жінку і чотирьох дітей

У селищі Маневичі на Волині горіла триповерхова будівля. З приміщення евакуювали жінку та чотирьох дітей, які не могли вийти самотужки. Про це Суспільному телефоном розповів речник Держслужби з надзвичайних ситуацій області Володимир Нестеров.

Пожежа сталася 11 лютого орієнтовно о 15:50.

Зі слів речника, вийти з приміщення жінка з дітьми не могла через те, що приміщення було задимлене. Рятувальники встановили до вікна третього поверху триколінну драбину, по якій спустили дітей та жінку. Щоб уникнути отруєння димом, ніс та рот їм закрили мокрою тканиною.

Фото: Держслужба з надзвичайних ситуацій області

Зі слів Володимира Нестерова, травмованих та жертв у пожежі немає. Трьох дітей семи років та одну восьмирічну дитину забрали додому батьки.

Пожежа виникла між першим і другим поверхом будівлі. На місці події працювали шестеро рятувальників. Наразі про причину пожежі нічого не відомо. Чому зайнялося, з'ясовують фахівці ДСНС, – додав Володимир Нестеров.

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